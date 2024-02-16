Уламки ракети, якою росіяни вдарили по Харкову, 2 січня 2024 року

Російська армія випустила по Україні щонайменше 24 балістичні ракети, вироблені в Північній Кореї. Найбільш масована атака цим типом ракет сталась 7 лютого 2024 року. Про це у п’ятницю, 16 лютого, розповів генеральний прокурор України Андрій Костін в інтерв’ю для інформаційної агенції «Інтерфакс-Україна».

«Наразі щонайменше 24 балістичні ракети, ймовірно, вироблені в Північній Кореї, були використані під час російських ракетних атак на території України», – сказав Андрій Костін.

За словами Андрія Костіна, у період з 30 грудня 2023 року до 7 лютого 2024 року російські війська завдали щонайменше 12 ударів по семи областях України саме цим типом ракет.

«Ми говоримо про Запоріжжя, Київ (три атаки), Харків (дві атаки) та міста і села в Кіровоградській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській областях. Ці обстріли вбили 14 цивільних, іще понад 70 дістали поранення», – розповів генпрокурор.

2 січня 2024 року цим типом ракет росіяни вдарили по Харкову. Тоді внаслідок обстрілу загинули троє людей, ще 64 – отримали поранення.

Найбільш масовану атаку цим же типом ракет задокументували 7 лютого 2024 року. Того дня північнокорейськими ракетами росіяни атакували три міста: Київ (однією ракетою), Павлоград і Харків (двома ракетами по кожному місту). Андрій Костін зауважив, що у всіх цих випадках ракети не досягли своїх цілей.

Центральний дослідницький інститут озброєння Міністерства оборони України та Міжвідомча робоча група при Офісі генерального прокурора детально проаналізували місця влучання ракет та їх уламки. Вони підтвердили країну походження цих ракет.

«Ці ракети мають різні маркувальні номери, на них є символи, які можуть свідчити про корейське походження. Також характер та обсяг руйнувань (розмір воронки, вражаюча дія), особливість траєкторії польоту були різними. Тобто ці ракети мають більший діаметр, ніж аналогічні моделі російського та радянського походження» – зазначив Андрій Костін.

Згідно з попереднім аналізом, ці ракети містять фугасні бойові частини потужністю 500-1000 кг у тротиловому еквіваленті. Можливе також використання комбінованої бойової частини. Удари цими ракетами росіяни наносять з Воронезької області. Це свідчить про те, що максимальна дальність пуску ракет – до 650 км.

Андрій Костін зауважив, що ці ракети неточні. Із 24 випущених ракет зафіксували лише два точних влучання.

«Решта ракет влучили на значній відстані одна від одної – до кількох кілометрів і більше. Або вибухнули в повітрі, або вразили житлові квартали в Харкові», – зазначив генпрокурор.

Нагадаємо, 4 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що російські окупанти почали застосовувати для атак по українських містах північнокорейські балістичні ракети.

11 січня 2024 року українські слідчі отримали перші попередні докази того, що Росія могла використати ракети виробництва КНДР під час обстрілу Харкова 2 січня.

Згодом Велика Британія надала експертам Організації Об’єднаних Націй супутникові знімки, що свідчать про постачання Північною Кореєю боєприпасів та ракет для Росії.