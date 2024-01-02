За попередніми даними, росіяни обстріляли місто ракетами «Кинджал»

Уранці вівторка, 2 січня, під час масштабної ракетної атаки Росії на Україну відбувся сильний обстріл Харкова. Внаслідок ракетного обстрілу у місті постраждало 44 людини, одна жінка загинула під час госпіталізації, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти завдали щонайменше шість ракетних ударів по Шевченківському району міста. За словами Олега Синєгубова, росіяни атакували ракетами «Кинджал».

«В результаті ворожих ракетних ударів по центру Харкова загинула 91-річна жінка. Станом на зараз відомо про 44 постраждалих. Серед них 5 дітей: 3 хлопчики 9 років; дівчатка 6 і 13 років. У потерпілих дітей – вибухові травми, забої, акубаротравми, гострі реакції на стрес», – повідомив Олег Синєгубов.

28 людей госпіталізували, із них – троє дітей. Здебільшого їх стан – середній. Згодом мер міста Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 45 людей.

На місці обстрілів працюють рятувальники та пожежники. Станом на 9:30 у місті загасили всі пожежі. За словами Терехова, росіяни обстріляли житлову забудову.

Атака на Харків відбулася паралельно із масованим ракетним обстрілом Києва. Загалом росіяни випустили майже сотню ракет по цих містах та області. Атаку прокоментував президент Володимир Зеленський, який показав ліквідацію наслідків ворожого обстрілу.

«Зараз триває ліквідація наслідків чергового російського удару. Залучені всі необхідні служби. Понад 500 рятувальників ДСНС України, комунальні служби, енергетики, поліцейські. Київ та область, Харків. На цей час відомо про 92 поранених. Усім надається допомога. На жаль, четверо людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким», – повідомив Володимир Зеленський.

Зазначимо, атака росіян на області України розпочалася з вечора 1 січня, коли окупанти випустили 35 дронів-камікадзе, спрямованих здебільшого на Київщину. Усі дрони вдалося збити силам ППО. Майже одразу після відбою загрози БПЛА росіяни атакували Україну ракетами, піднявши 16 бортів Ту-95МС та 10 Міг-31.