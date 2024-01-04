Росіяни вже почали застосовувати для ударів по українських містах балістичні ракети, які були придбані у Північної Кореї. Про це у четвер, 4 січня, на брифінгу розповів координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, інформує «РБК-Україна».

Кірбі повідомив, що дальність балістичних ракет, які придбала Росія у КНДР, сягає 900 км.

«30 грудня 2023 року російські війська запустили як мінімум одну північнокорейську балістичну ракету по території України. Судячи з усього, ця ракета впала у відкритому полі в Запорізькій області. А 2 січня Росія запустила кілька північнокорейських балістичних ракет по Україні, у тому числі в рамках нічної повітряної атаки», – розповів він.

Він також продемонстрував траєкторію польоту північнокорейської балістичної ракети 30 грудня.

фото The White House

За даними американської розвідки, наразі росіяни продовжують вести переговори щодо придбання балістичних ракет в Ірану.

На його думку, Москва сильно покладається на Іран щодо безпілотників та іншої зброї для використання проти України. Водночас США планують обговорювати цю розробку в Раді Безпеки ООН. Він назвав постачання зброї КНДР Росії тривожною ескалацією і заявив, що Сполучені Штати запровадять додаткові санкції проти тих, хто сприяє постачанню зброї для РФ. Координатор Ради національної безпеки Білого дому закликав Конгрес схвалити нове фінансування допомоги Україні у розмірі понад 60 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше Держдеп США підтвердив, що Росія може передати КНДР ядерні технології. Там заявили, що в обмін на військову допомогу КНДР може отримати від Росії підтримку програм балістичних ракет, ядерні та космічні технології.