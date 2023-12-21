Американська сторона має інформацію, підтверджену супутниковими знімками про те, що Північна Корея надала Росії понад тисячу контейнерів з боєприпасами. Про це повідомила амбасадорка США при НАТО Джуліан Сміт, інформує «Українська правда».

«У нас є нова інформація про те, що КНДР недавно поставила додаткові озброєння в Росію для застосування у війні проти України. За нашою інформацією, КНДР передала РФ понад тисячу контейнерів військового обладнання та боєприпасів», – розповіла вона.

Сміт зазначила, що США «рішуче засуджують КНДР за передачу росіянам такого озброєння», яке, на їхню думку буде використано для атак на український народ, українські міста, а також у подальшій незаконній війні РФ».

США також володіють супутниковими знімками, на яких видно переміщення цих контейнерів з Північної Кореї в Росію на вантажних суднах. Американська розвідка вважає, що північнокорейські боєприпаси обмінюють на військові технології. Не виключено, що в цьому «списку бажань» Пхеньяна є винищувачі, ракети земля-повітря, бронетехніка, обладнання для виробництва балістичних ракет та інші озброєння.

Нагадаємо, раніше Держдеп США підтвердив, що Росія може передати КНДР ядерні технології. Там заявили, що в обмін на військову допомогу КНДР може отримати від Росії підтримку програм балістичних ракет, ядерні та космічні технології.