Наслідки влучання російської ракети на Миколаївщині

У середу, 7 лютого, російські війська вкотре атакували міста України. Росіяни використали для атаки дрони Shahed, а також крилаті ракети. Про це повідомили Повітряні сили.

Ракетну небезпеку через пуски крилатих ракет з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря у східних та південних областях було оголошено близько 5:15. Згодом вона поширилась на територію усієї України.

Судячи з повідомлень повітряних сил, російські ракети атакували Україну двома хвилями. Під час першої хвилі повідомлялось про рух ракет на Київ, Харків та захід України. При цьому друга хвиля була майже повністю спрямована на столицю України.

Згодом в Повітряних силах уточнили, що загалом Росія застосувала 64 «засоби повітряного нападу». Збити вдалося 44 з них.

Київ

У Києві було чутно звуки вибухів. Працювали Сили протиповітряної оборони, повідомляли у КМВА.

Внаслідок атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії. У Голосіївському районі повідомляли про загоряння в житловій будівлі. Загалом через атаку загинули троє людей, ще 16 – отримали поранення.

Львів

Під час першої хвилі значна частина ракет летіла саме в напрямку Львівщини. Повітряні сили попереджала про рух ракет і саме до Львова, але ті постійно маневрували та змінювали свій курс.

У підсумку, вибухи пролунали в Дрогобичі на промисловому об'єкті. Рятувальники зафіксували часткове руйнування будівлі. На площі близько 300 м² триває пожежа. На місці працюють вогнеборці.

Харків

Росіяни завдали щонайменше чотирьох ударів балістичними ракетами по Харкову і Харківській області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Про постраждалих наразі не повідомляється.

За попередньою інформацією, зафіксовані влучання у Слобідському районі Харкова. Є пошкодження нежитлової інфраструктури. Фахівці оглядають місця атак.

Дніпро

Вибухи фіксували і на Дніпропетровщині. Як розповів голова ОВА Сергій Лисак, росіяни спрямували кілька безпілотників на Новомосковський район. Українські військові збили два «шахеди». Через падіння уламків і влучання решти дронів є руйнування на території комунального підприємства. Пошкоджені будівлі й авто. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили. Минулося без постраждалих.

Миколаїв

У Миколаєві є поранені внаслідок ударів, десятки будинків без дахів, пошкоджено газові мережі і водогони. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Також відомо, що чоловік, якого госпіталізували після обстрілу, помер у реанімації.

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