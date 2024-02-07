Наслідки влучання російської ракети у будинок в Києві

Зранку, 7 лютого, Росія вдарила по Україні 44 ракетами різного типу та 20 дронами-камікадзе. Про це йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Зазначається, що загалом Росія застосувала 64 «засоби повітряного нападу»:

20 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 (пуски з мису Чауда, Крим);

(пуски з мису Чауда, Крим); 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски з Енгельсу, Каспійське море);

з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски з Енгельсу, Каспійське море); 4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (пуски з Севастополя і Курська);

з бомбардувальників Ту-22М3 (пуски з Севастополя і Курська); 3 крилаті ракети «Калібр» із носіїв у Чорному морі (пуски з Новоросійська);

із носіїв у Чорному морі (пуски з Новоросійська); 3 балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із мису Тарханкут у Криму і з Воронезької області);

(пуски із мису Тарханкут у Криму і з Воронезької області); 5 зенітних керованих ракет С-300 (пуски з Бєлгородської області).

Повідомляється, що в результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі:

26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 крилаті ракети «Калібр»;

15 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

У ПС зазначають, що у відбитті нападу застосовувались зенітні ракетні війська та винищувальна авіація Повітряних сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, вранці 7 лютого, Росія завдала ракетного удару по Україні. У Харкові та на Черкащині пролунали вибухи, повідомлялося, що ракети маневрували над західними областями. Пізніше очільник Львівської ОВА повідомив, що вибухи прогриміли в Дрогобичі.

Також звуки вибухів чули у Києві та області. У Києві через ракетну атаку в Дніпровському районі загинули чотири людини, уламки збитої ракети пошкодили дві високовольтних лінії, залишивши частину споживачів без електроенергії.

У Миколаєві у результаті російської ракетної атаки є загиблий, поранені та пошкоджені житлові будинки, водопровідні та газові мережі.