У середу, 7 лютого, Росія атакувала Львівщину ракетами. Відомо про вибухи у Дрогобичі. Про це повідомив очільник Львівщини Максим Козицький у своєму Telegram-каналі.

Повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 05:59. Як зазначав очільник Львівщини Максим Козицький, ракета на Львівщині постійно змінювала курс. Згодом Козицький повідомив, що у Дрогобичі пролунали вибухи.

«Це промисловий об'єкт у Дрогобичі. Зафіксували часткове руйнування будівлі. На площі близько 300 м² триває пожежа. На місці працюють вогнеборці. Станом на зараз інформації про постраждалих чи загиблих нема», – повідомив Козицький.

Окрім того, Сили ППО збили одну ракету у Стрийському районі. Жертв та постраждалих нема.

«В одному зі сіл Миколаївської громади Стрийського району у полі, за 400 метрів від житлових будинків, виявили уламки ракети, яка не здетонувала. Це та ракета, яку підбили наші Сили ППО. На місце виїхали вибухотехніки», –додав очільник Львівщини.

Зазначимо, 7 лютого Росія здійснила масовану атаку на міста України. Росіяни використали для атаки дрони Shahed, а також крилаті ракети. Про вибухи відомо у Києві, Миколаєві, Харкові та Дніпрі.