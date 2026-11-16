Ольга Харлан знову буде виступати після народження доньки

Українська фехтувальниця Ольга Харлан в інстаграмі повідомила, що повертається на доріжку та продовжить свою професійну кар’єру шаблістки.

«Рівно два роки тому я вийшла на доріжку на своїх останніх міжнародних змаганнях. Це була велика пауза. І весь цей час мені дуже хотілося сказати: «I’ll be back!». Але я вирішила ще трохи потримати цю новину при собі. І ось цей момент настав… Я повертаюся на доріжку. Тепер уже в статусі матусі. Впевнена, що буде нелегко. Але коли це мене лякало?», – написала Харлан.

Як відомо, 36-річна Ольга Харлан, яка народилася у Миколаєві, 14 червня цього року народила доньку, яку назвали Аріанна. Чоловіком українки є відомий італійський фехтувальник Луїджі Самеле, чотириразовий призер Олімпіад, триразовий чемпіон Європи, дворазовий володар Кубків світу, багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи.

Ольга Харлан з чоловіком Луїджі Самеле

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Ольга Харлан є олімпійською чемпіонкою 2008 та 2024 років, срібною призеркою Олімпіади-2016 у командній першості та триразовою бронзовою призеркою Олімпійських ігор (2012, 2016 та 2024) в індивідуальній першості.

Майже одночасно з Харлан українська тенісистка Леся Цуренко офіційно заявила в інстаграмі, що завершує свою професійну кар’єру.

Леся Цуренко поставила крапку в професійній кар'єрі

«Дякую, тенісе! Я почекала деякий час, щоб бути спроможною відверто та чесно подякувати тенісу, адже останні роки в турі зламали щось у мені, і я почала сумніватися у своїй любові до цього виду спорту.

Але зараз, після певного часу та роботи над собою, я можу сказати, що дійсно вдячна за все, що дав мені теніс: усі можливості, усі уроки, щасливі моменти і, звичайно ж, усіх чудових людей, яких я зустріла на своєму шляху, які розділяли зі мною цей досвід і які підтримували мене протягом кар’єри», – написала, зокрема, Цуренко.

За словами Цуренко, зараз вона переживає складний момент свого життя. Спортсменка зізналася, що у тенісі не здійснила своїх дитячих мрій та не реалізувала всього, чого хотіла. Так відбулося, бо тіло її підводило, а ментально вона не завжди могла впоратися з викликами.

Тенісистка заявила, що не бачить свого подальшого життя без тенісу. Ба більше, вона колись була переконана, що після кар’єри життя немає, а тепер впевнена, що це зовсім не так.

«Світ виявився багатограннішим, ніж я колись могла уявити. У ньому є стільки можливостей, нових викликів і, я дуже сподіваюся, ще багато щасливих моментів. А ще мені точно доведеться навчитися цінувати себе не лише за те, чого я досягла, а й просто за те, ким я є. Я не знаю, яким буде наступний розділ мого життя, але вперше за довгий час мені цікаво про це дізнатися», – зазначила Цуренко.

37-річна Леся Цуренко, яка народилася в селищі міського типу Володимирець Рівненської області, є чемпіонкою чотирьох турнірів на рівні WTA-туру. У лютому 2019 року вона була 23-ю ракеткою світу, що є її найбільшим кар’єрним результатом. У 2012 році Цуренко була першим номером національного рейтингу.