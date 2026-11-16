Збірна України зіграє ще лише одну гру у поточній Лізі націй: результати та розклад матчів
«Cиньо-жовті» проведуть 17 листопада останній матч групової стадії
До теми
- Збірна України втримала важку нічию з Грузією і вийшла в лідери групи Ліги націй ZAXID.NET
- Збірна України у меншості перемогла Угорщину в дебютному матчі Ліги націй ZAXID.NET
- Україна з курйозним голом Різника зазнала розгромної поразки від Північної Ірландії в Лізі націй ZAXID.NET
- Україна з мінімальним рахунком програла на виїзді Північній Ірландії у Лізі націй ZAXID.NET
Збірна України впритул наблизилася до завершення свого виступу у Лізі націй сезону-2026/27 у Дивізіоні В. «Синьо-жовті» провели вже п’ять матчів: у першому турі перемогли збірну Угорщини, в другому розписали важку нічию з Грузією, в третьому несподівано зазнали розгромної поразки від Північної Ірландії, в четвертому програли Угорщині, а у п’ятому турі програли у Белфасті команді Північної Ірландії.
17 листопада українська команда проведе у Кошиці (Словаччина) поєдинок проти команди Грузії. Це буде остання гра збірної у турнірі.
Після 5-ти турів підопічні Андреа Мальдери з 4-ма очками посідають третю сходинку турнірної таблиці в групі 2 Дивізіону В.
Турнірне становище у групі В2
Результати та розклад матчів збірної України в Лізі націй:Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
- Угорщина – Україна – 0:1
- Грузія – Україна – 0:0
- Україна – Північна Ірландія – 0:3
- Україна – Угорщина – 1:2
- Північна Ірландія – Україна – 1:0
- 17 листопада. Україна – Грузія
Нагадаємо, переможець групи безпосередньо вийде до Ліги А. Команда, яка посяде друге місце, зіграє стикові матчі за підвищення в класі проти однієї з команд Ліги А (туди потраплять дві найгірші збірні, що посіли треті місця, та дві найкращі, що посіли четверті місця у вищому дивізіоні).
Третє місце гарантує команді збереження місця в Лізі B без будь-яких стикових матчів. Останнє місце потрапить до плейоф, де побореться за виживання зі збірною, що посіла друге місце в одній із груп Ліги С.