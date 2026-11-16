Національна команда має одну перемогу, одну нічию та 3 поразки в Лізі націй

Збірна України впритул наблизилася до завершення свого виступу у Лізі націй сезону-2026/27 у Дивізіоні В. «Синьо-жовті» провели вже п’ять матчів: у першому турі перемогли збірну Угорщини, в другому розписали важку нічию з Грузією, в третьому несподівано зазнали розгромної поразки від Північної Ірландії, в четвертому програли Угорщині, а у п’ятому турі програли у Белфасті команді Північної Ірландії.

17 листопада українська команда проведе у Кошиці (Словаччина) поєдинок проти команди Грузії. Це буде остання гра збірної у турнірі.

Після 5-ти турів підопічні Андреа Мальдери з 4-ма очками посідають третю сходинку турнірної таблиці в групі 2 Дивізіону В.

Турнірне становище у групі В2

Результати та розклад матчів збірної України в Лізі націй:

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Нагадаємо, переможець групи безпосередньо вийде до Ліги А. Команда, яка посяде друге місце, зіграє стикові матчі за підвищення в класі проти однієї з команд Ліги А (туди потраплять дві найгірші збірні, що посіли треті місця, та дві найкращі, що посіли четверті місця у вищому дивізіоні).

Третє місце гарантує команді збереження місця в Лізі B без будь-яких стикових матчів. Останнє місце потрапить до плейоф, де побореться за виживання зі збірною, що посіла друге місце в одній із груп Ліги С.