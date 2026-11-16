На заводі «Королівський смак» виникла пожежа унаслідок атаки

Російські війська 16 лисптопада атакувала підприємство заводу «Королівський смак», яке розташоване у Кіровоградській області. Про це повідомив директор зв’язків із громадськістю Геннадій Тертичний. Він зазначив, що зупинка виробництва виявилась вимушеним, але необхідним рішенням.

«Зупинка виробництва компанії «Королівський смак» виявилася вимушеним, але необхідним рішенням. Сьогодні внаслідок ворожого удару підприємство зазнало значних пошкоджень», – написав Геннадій Тертичний.

За його словами, внаслідок атаки виникла пожежа, яка знищила обладання та продукцію компанії.

«Нищівний удар спричинив масштабну пожежу, внаслідок якої було знищено та пошкоджено виробниче обладнання, а також втрачено великі обсяги готової продукції», – зазначив представник компанії та додав, що збитки компанії серйозні.

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Наразі, за словами комунікаційника, команда «Королівського смаку» працює над ліквідацією наслідків удару.

Виробник «Королівського Смаку» зазнав нищівного удару / Фото з фейсбуку Геннадія Тертичного

Кілька днів тому, 13 листопада компанія «Королівський смак» повідомила про зупинку виробництва. Тоді йшлось про те, що компанія завершує відвантаження готової продукції та зупиняє виробничі процеси. Також було припинено закупівлю олійних культур. 12 листопада про зупинку усіх своїх заводів через масовані російські удари по підприємствах харчової промисловості повідомив один із найбільших виробників соняшникової олії – агрохолдинг Kernel.