Завод «Олейна» у Дніпрі знову потрапив під обстріл

Росія атакувала об’єкт харчової промисловості у Дніпрі у понеділок, 16 листопада. Під удар потрапив завод із виробництва соняшникової олії «Олейна». На місці влучання спалахнула пожежа.

«Ворог атакував підприємство харчової промисловості у Дніпрі. Там зайнялася пожежа. Інформацію про постраждалих зʼясовуємо», – зазначив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Згодом волонтер і блогер Тимофій Кучер повідомив, що йдеться про завод із виробництва соняшникової олії «Олейна». Він також опублікував відео з місця влучання, на кадрах видно понівечені потужності заводу.

Унаслідок атаки на Дніпро загинула одна людина, 13 – постраждали. Також зайнялися два легкові авто, ще 10 пошкоджені. Крім того, пошкоджено контактну мережу тролейбуса та дорожнє полотно.

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Це щонайменше третя атака на завод «Олейна» з початку року. Нагадаємо, 5 січня після удару дронів по заводу Bunge (одна з провідних світових агрокомпаній) у Дніпрі на дороги міста вилилося 300 тонн олії. Глава МЗС Андрій Сибіга тоді називав атаку навмисною, оскільки Росія неодноразово намагалася вдарити по заводу.

10 вересня Росія двічі за ранок атакувала Дніпро й поцілила по підприємству «Олейна». Унаслідок атаки загинули двоє людей. Додамо, що сьогоднішня атака сталася на тлі хвилі атак на переробників олійних. 8 листопада російська атака пошкодила соєпереробний завод «Астарти». 12 листопада зупинив роботу всіх заводів один із найбільших виробників соняшникової олії в Україні – Kernel. Водночас, як заявили в асоціації «Укроліяпром», в Україні немає підстав очікувати дефіциту соняшникової олії, оскільки навіть попри російські атаки, внутрішній ринок має достатні ресурси для забезпечення потреб споживачів.

Утім, інша ситуація щодо експорту, ще станом на липень 2026 року експерти повідомили, що через пошкодження портової інфраструктури Україна втратила близько третини потужностей для відвантаження агропродукції. Порти Одеської області є основними каналами експорту зерна та рослинної олії. Водночас аграрна продукція – одне з головних джерел валютних надходжень для країни.