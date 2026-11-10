Агрохолдинг «Астарта» оцінить розмір збитків згодом, після огляду ДСНС

Агрохолдинг «Астарта» повідомив про пошкодження заводу з переробки сої внаслідок російського авіаудару 8 листопада. Після атаки підприємство призупинило роботу. Про це йдеться у біржовому повідомленні компанії, інформує «Інтерфакс-Україна».

«Після нападу робота заводу була призупинена. Станом на дату оприлюднення цього повідомлення жертв серед співробітників не зафіксовано», – зазначили в «Астарті».

Наразі компанія очікує на завершення огляду об'єкта Державною службою з надзвичайних ситуацій. Після цього агрохолдинг оцінить завдані збитки та втрати.

Що відомо про агрохолдинг «Астарта»?

Завод переробляє сою на олію та шрот. За підсумками третього кварталу 2026 року «Астарта» збільшила продажі соєвої олії на 11,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 12,57 тис. тонн. Середня ціна реалізації зросла на 17,1% – до 54,91 тис. грн за тонну. Водночас продажі соєвого шроту скоротилися на 20,2% – до 27,7 тис. тонн, хоча його ціна зросла на 32,5% – до 20,38 тис. грн за тонну.

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«Астарта» – вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, який працює у восьми областях України. До його складу входять шість цукрових заводів, агрогосподарства із земельним банком 220 тис. га, молочні ферми на 22 тис. голів великої рогатої худоби, олійноекстракційний завод у Глобиному на Полтавщині, сім елеваторів і біогазовий комплекс.

За перше півріччя 2026 року компанія отримала 14,07 млн євро чистого збитку, тоді як за аналогічний період минулого року мала 42,27 млн євро чистого прибутку. Консолідований дохід агрохолдингу майже не змінився і становив 226,47 млн євро. Частка експортних продажів зросла з 61% до 62%.