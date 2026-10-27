Аграрії залишають кукурудзу на полях до весни

Українські аграрії все частіше вирішують залишити частину врожаю кукурудзи в полі до весни 2027 року через низькі закупівельні ціни, високі витрати на сушіння зерна та нестабільність експортних каналів, інформує профільне видання UkrAgroConsult. Додатковим ускладнюючим фактором називають високу вартість альтернативної логістики, затримки з відвантаженням попереднього врожаю та брак вільних елеваторів.

Тож, на думку аграріїв, за таких умов відкладене збирання є непоганим варіантом, адже це також допоможе заощадити на сушінні, завдяки природному зниженню вологості зерна. Зокрема, компанія TG Agro, яка обробляє землі в Київській та Житомирській областях, планує залишити на зиму близько 80% посівів кукурудзи. При цьому, як пояснюють фахівці, умови збирання можуть суттєво відрізнятися, залежно від регіону та погоди. Так, на півдні, де середня вологість кукурудзи становила 14,7%, компанія уже завершила жнива, натомість на Житомирщині цей показник сягає 32–34%.

Господарство «Перемога» на Черкащині повідомила про зниження врожайності кукурудзи до 4 тонн на гектар замість прогнозованих 8–10 тонн через літню посуху. При цьому сушіння однієї тонни зерна з вологістю 17–18% до показника 14,5% коштує близько 500 грн – це значно збільшує собівартість продукції.

Утім зимівля кукурудзи в полі несе ризики вилягання рослин, пошкодження качанів і погіршення якості зерна. Особливо небезпечними у цьому контексті є ослаблені посухою стебла, ураження шкідниками та розвиток фузаріозу, який може спричинити накопичення мікотоксинів. Також кукурудза може втратити експорту якість і придатність для промислової переробки після зимівлі. У підсумку рішення про перенесення збирання до весни ухвалюють враховуючи стан полів і стійкість вирощуваних гібридів.

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«Зрештою, попри економічні труднощі зі збиранням, частина великих агрокомпаній не збирається залишати кукурудзу в полі на зиму», – кажуть аналітики. Тривале перебування зерна в полі збільшує ризик втрат і може порушити графік підготовки ґрунту до наступного сезону.

Важливо. Україна є одним із найбільших експортерів зерна у світі. На її частку припадає близько 6% світового експорту пшениці та 11% експорту кукурудзи.

Як писав ZAXID.NET, аргентинська кукурудза витісняє українську на традиційних ринках, через складність експорту зерна з України, зокрема через російські атаки на портову інфраструктуру Одещини. Зокрема, через пошкодження портової інфраструктури Україна втратила близько третини потужностей для відвантаження агропродукції.