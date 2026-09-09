Країни активніше шукають альтернативних постачальників кукурудзи

Аргентина готується встановити рекорд з експорту кукурудзи. Попит на її зерно зростає, зокрема, через російські удари по українських портах, які ускладнили постачання з України. Частину аргентинської продукції купують країни Північної Африки, які є традиційними ринками українських експортерів. У серпні та вересні Аргентина може експортувати рекордні 10 млн тонн кукурудзи. Зазвичай упродовж цих двох місяців країна постачала на зовнішні ринки близько 3 млн тонн, повідомляє Reuters.

Аргентина є третім найбільшим експортером кукурудзи у світі. Країна завершує збір урожаю сезону 2025–2026 років, який уряд оцінює у 71,7 млн тонн. Це майже на 20% більше за попередній рекорд, встановлений п’ять років тому.

Представники аргентинського зернового ринку оголосили, що наразі країна може запропонувати покупцям великі обсяги кукурудзи за конкурентною ціною.

Аргентина посилює позиції в Північній Африці

Одним із головних напрямків аргентинського експорту стала Північна Африка. Країни цього регіону традиційно закуповували значні обсяги українського зерна, але тепер активніше шукають альтернативних постачальників.

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За даними статистичного агентства Аргентини INDEC, у січні–липні 2026 року експорт кукурудзи до Північної Африки зріс на 45% – до 6,5 млн тонн. Загальні закордонні поставки аргентинської кукурудзи за цей період збільшилися на 15%.

Найбільше наростило закупівлі Марокко. За рік імпорт аргентинської кукурудзи до цієї країни зріс на 133% і досяг 1,55 млн тонн. Поставки до Єгипту збільшилися на 48% – до 2,4 млн тонн. Алжир наростив імпорт на 10%, також до 2,4 млн тонн.

Чому Україна скоротила поставки?

Російські атаки на портову інфраструктуру Одещини ускладнили експорт українського зерна. Саме через порти цього регіону Україна раніше вивозила більшу частину врожаю. Відтак Україна змушена перенаправляти вантажі через наземні маршрути та порти Дунаю. Втім, дунайські порти мають меншу пропускну здатність і не можуть повністю замінити морські поставки.

Ситуацію ускладнили посуха та рекордна спека у Європі. Через падіння рівня води на перевантажених ділянках Дунаю можливості для перевезення українського зерна додатково скоротилися.

За даними Reuters, минулого місяця українські поставки зменшилися на 52%. У результаті частина покупців, які раніше замовляли кукурудзу в Україні, переорієнтовується на Аргентину. Великий урожай дозволяє аргентинським експортерам швидко збільшувати поставки та займати частину ринків, де виник дефіцит українського зерна.

До слова, ще в липні видання писало, що через пошкодження портової інфраструктури Україна втратила близько третини потужностей для відвантаження агропродукції. До посилення обстрілів порти Одеської області могли щомісяця перевалювати 6 млн тонн вантажів, потім цей показник скоротився до 4 млн тонн.

Зазначимо, що Україна є одним із найбільших експортерів зерна у світі. На її частку припадає близько 6% світового експорту пшениці та 11% експорту кукурудзи, тому тривалі перебої в роботі чорноморських портів можуть вплинути не лише на українську економіку, а й на світовий продовольчий ринок.