Українська кукурудза втрачає позиції на ринках ЄС

США активно розширюють присутність на світових ринках кукурудзи, зміцнюють позиції на традиційних ринках та поступово витісняють конкурентів. Найсильніше це відчуває Україна, повідомляє Latifundist.com.

Головна зона конкуренції – Євроcоюз, який входить до п’ятірки найбільших імпортерів кукурудзи для обох країн. Між сезонами 2023-24 і 2024-25 США збільшили поставки на 6,5 млн тонн, тоді як Україна скоротила експорт на 7,5 млн тонн. Головне зростання американського експорту припало на Південну Корею та ЄС (особливо Іспанію), а також нові ринки – Єгипет, Туніс, Ізраїль і В’єтнам.

Керівниця ASAP Agri Вікторія Блажко пояснила, що динаміка для України виглядає майже дзеркально: на ринках прямої конкуренції, де США нарощували поставки, українські обсяги скорочувалися. Найбільші втрати відбулися в країнах ЄС, зокрема Італії, Нідерландах та Португалії. Навіть зростання експорту до Туреччини не компенсувало падіння в Європі.

Туреччина стала головним напрямком переорієнтації українських поставок кукурудзи. Крім неї, Україна змогла зберегти або частково посилити позиції лише на окремих ринках – Іспанії, Південній Кореї, Вʼєтнамі та Ізраїлі.

Чому США посилили позиції на ринку кукурудзи?

У 2025–2026 роках США закріпили позиції на ключових ринках завдяки торговельним угодам із фіксованими обсягами та зняттям бар’єрів. Так, Японія погодила закуповувати американську агропродукцію на 8 млрд доларів щороку, а Південна Корея збільшила імпорт кукурудзи більш ніж удвічі. У Південно-Східній Азії США отримали безмитний доступ до Індонезії та домовленості про прямі закупівлі з Вʼєтнамом, Таїландом, Філіппінами, Бангладеш і Тайванем.

У ЄС і Великій Британії США отримали вигідні умови для торгівлі кукурудзою та біоетанолом – зняли бар’єри, спростили постачання. Тому їхній експорт росте не тільки через ціну, а й завдяки цим угодам. Це дає США зручні умови на ринках ЄС, Південної Кореї, Вʼєтнаму, Індонезії, Близького Сходу та Південної Азії – там, де раніше активно працювала Україна. За словами Блажко, зараз це вже не тимчасові коливання, а зміна структури світових торгових потоків.

Єдиним великим ринком, де Україна нарощує експорт кукурудзи без серйозної конкуренції зі США, залишається Туреччина. Причина – жорсткі регуляторні вимоги: станом на кінець 2025 року схвалено лише 36 ГЕ-трейтів (генетично інженерних модифікацій), і будь-яка партія з незатвердженими подіями відхиляється.

Відтак, наразі близько 75% імпорту кукурудзи Туреччиною забезпечує Україна. Саме цей ринок залишається ключовою опорою для українського експорту, і майбутня динаміка поставок залежатиме від попиту з цієї країни.

Як писав ZAXID.NET, ціни на українську кукурудзу в портах продовжують зростати. Основними причинами є підвищення попиту і обмежена пропозиція від фермерів.

До слова, загальний урожай уже перевищує показники минулого сезону – близько 29 млн тонн проти 26,8 млн тонн. Станом на лютий на світових ринках ціни на ф’ючерси кукурудзи тримаються близько 168 доларів за тонну.