Ціни на кукурудзу в портах зросли

Ціни на українську кукурудзу в портах продовжують зростати. Основними причинами є підвищення попиту і обмежена пропозиція від фермерів. Крім того, ускладнюють перевезення зерна автотранспортом і морози. Як наслідок, частина фермерів відклала продаж, а ціни на заявки в портах зростають, повідомляє AgroWeek.

Експортні ціни на кукурудзу зросли на 2–3 долари за тонну і зараз становлять приблизно 207–211 доларів за тонну, або 10 200–10 250 грн за тонну з доставкою до портів.

До слова, загальний урожай уже перевищує показники минулого року – намолочено близько 29 млн тонн проти 26,8 млн тонн у попередньому сезоні. На полях ще не зібрано близько 8% кукурудзи, що теж сприяє підвищенню ціни.

У січні Україна експортувала 2,9 млн тонн кукурудзи. Основними покупцями були: Туреччина, Італія, Іспанія, Єгипет і Туніс. Загалом за сезон вже вивезено 8,8 млн тонн, тоді як торік за цей період поставили 12,86 млн тонн.

На світових ринках ціни на ф’ючерси кукурудзи тримаються близько 168 доларів за тонну і за місяць знизилися на 3–4%. Це відбувається навіть на тлі активного експорту та повідомлень про можливі поставки до Китаю і Індії.

Наразі частка української кукурудзи на ринку ЄС скоротилася до 26%, а ціни на міжнародних тендерах трохи знизилися, що може пом’якшити весняне підвищення цін для українських продавців.

