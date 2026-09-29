В Україні за два роки значно зросла частка нелегальних сигарет

У липні частка нелегальних сигарет в Україні сягнула 21,6% – рекордного показника за останні два роки. Серед нелегально проданих під виглядом експорту чи Duty Free сигарет, 57% марковані як продукція Винниківської тютюнової фабрики, а 41% – тернопільської Marshall Finest Tobacco. Про це йдеться у дослідженні маркетологічної агенції Kantar Україна, проведеному на замовлення провідних виробників тютюнової продукції.

Саме сигарети з маркуванням Duty Free та експортна продукція найбільше вплинули на зростання нелегального ринку в Україні. Частка таких сигарет збільшилася із 7,8% у квітні до 10,9% у липні. Водночас частка підроблених сигарет, зокрема з фальшивими акцизними марками, у липні знизилася до 9,1% проти 11,2% у квітні.

57% сигарет у категорії Duty Free виробником вказана Винниківська тютюнова фабрика, а на 41% – Marshall Finest Tobacco (United Tobacco) із села Острів поблизу Тернополя. Найпоширеніші марки – Compliment, Marshall, Manchester, Urta, Lifа та Brut.

Дослідники стверджують, що у квітні частка нелегальної тютюнової продукції становила 19,8%, а в лютому – 17,6%.

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«За таких обсягів ринку річні втрати державного бюджету через несплату податків оцінюються у рекордні 36,4 млрд грн», – наголосили аналітики.

У дослідженні також проаналізували географію нелегальної торгівлі. 68% такої продукції зосереджено у семи регіонах, зокрема на Дніпропетровщину припадає 18%, на Харківську область – 12%, Одеську – 11%, на Київ та Київську область – 8%, Львівську область – 7%, Кіровоградську – 6%, Хмельницьку – 6%. Кіоски та магазини залишаються основними каналами збуту таких сигарет.

Нелегальних сигарет в Україні найбільше за два роки / Інфографіка Kantar Україна

ТзОВ «Винниківська тютюнова фабрика» заснував у 2011 році Руслан Бицький. У 2019 році по 50% активів компанії придбали львівські бізнесмени Григорій Козловський та Олександр Свіщов. Згодом Бицький звернувся до суду, заявивши, що покупці не розрахувалися за частки. Після укладення мирової угоди у травні 2023 року Козловський і Свіщов вийшли зі складу засновників фабрики. Її директором зазначений бізнес-партнер Козловського Ростислав Павлів.

На території фабрики працюють й інші компанії, пов’язані з тютюновим бізнесом. Виробничі цехи належать доньці Козловського Софії Максимець, а торговельні марки Marvel, Strong та Lifa, які сигарети яких виготовляють у Винниках, – доньці Свіщова Вікторії. Продукцію Винниківської тютюнової фабрики та «Марвел Інтернешнл Тобакко Груп» продають через ТОВ «Торговий дім «Марвел». Його власник – депутат Львівської міськради та бізнес-партнер Козловського Олексій Різник.