Сергій Корецький повідомив про тимчасову відмову від непріоритетних витрат

Премʼєр-міністр Сергій Корецький повідомив, що Кабінет міністрів ухвалив «жорсткі антикризові заходи» на тлі дефіциту державних фінансів. За його словами, уряд призупинить фінансування непершочергових видатків. Про це глава уряду повідомив у своєму телеграм-каналі у понеділок, 28 вересня.

Сергій Корецький повідомив, що ситуація з державними фінансами «залишається складною», оскільки Україна не отримала частину фінансування, яке очікувала від міжнародних партнерів. Серед причин – невиконання Україною «частини взятих на себе зобов’язань». Тому у понеділок, 28 вересня, Кабінет міністрів визначив пріоритетність видатків.

«Передусім фінансуємо: оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери», – повідомив Сергій Корецький.

Водночас уряд заморозив фінансування нових будівництв, реконструкції та капітальних ремонтів, які не є критично важливими, а також об’єктів благоустрою – парків, скверів, фонтанів і робіт із перекладання бруківки. Сергій Корецький запевнив, що ці роботи будуть здійснені, але пізніше, поки що фінансування спрямують на критично важливі напрямки.

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«Варто нарешті припинити витрачати кошти не на пріоритетні речі. Закликаємо органи місцевого самоврядування так само визначити пріоритети у своїх бюджетах і обмежити витрати, які зараз не є першочерговими», – наголосив Сергій Корецький.

Також премʼєр-міністр запевнив, що уряд у співпраці з Верховною Радою робить усе необхідне, щоб отримати заплановане фінансування від міжнародних партнерів.

Президент Володимир Зеленський під час звернення також повідомив, що визначив для премʼєр-міністра Сергія Корецького, міністра закордонних справ Андрія Сибіги та команди Офісу Президента завдання, які допоможуть заповнити прогалини у держбюджеті.

«Конкретні рішення, напрямок домовленостей із партнерами – усе це є, і відповідальність Прем’єр-міністра, міністра закордонних справ України, команди Офісу – повністю забезпечити все те, про що ми сьогодні говорили. Розраховую на дієву підтримку від парламентарів. Якщо урядовці свою частину зобов’язань виконають до 15 жовтня, щоб забезпечити необхідне Україні фінансування, то такий же чіткий графік потрібен і від парламенту. Уряд, наші дипломати будуть у повній комунікації з парламентарями», – повідомив Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, 24 серпня президент Володимир Зеленський повідомляв, що дефіцит оборонного бюджету складає 27 млрд доларів.

1 вересня премʼєр-міністр Сергій Корецький анонсував жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони.

28 вересня Сергій Корецький повідомив, що Україна вже знайшла на потреби Сил оборони 7 млрд доларів завдяки перерозподілу коштів та скороченню видатків.