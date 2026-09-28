Активи Metro в Росії передали в управління компанії її місцевого керівника

Очільник Кремля Владімір Путін підписав указ про передачу російських активів німецької мережі Metro в тимчасове управління, повідомляє Bloomberg.

Тимчасовим управителем стало АТ «УК Торг Рус». Йому передали управління 100% часток у трьох компаніях: «Метро Кеш енд Кері», через яку працюють російські гіпермаркети мережі, «Метро Вєрхаус Ногінськ» та «Рітейл Проперті 5».

Як пише російське медіа The Bell, «УК Торг Рус» зареєстрували 8 вересня – за три тижні до указу. Її єдиний власник і директор Йоганнес Толай із 2023 року очолює російський підрозділ Metro. Раніше він керував російськими мережами Auchan і Globus. Раніше Толай заявляв, що німецькі власники не мають наміру позбуватися бізнесу в Росії.

Metro працює в Росії з 2000 року і продовжила працювати там після початку повномасштабного вторгнення в Україну. За минулий фінансовий рік продажі групи на російському ринку зросли на 6,7% – до 2,6 млрд євро. У компанії працює близько 10 тис. людей.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нещодавно, 17 вересня, Путін підписав указ про націоналізацію російських активів іноземних компаній «Ашан», Nestle та ТОВ «Ле Монлід», яка раніше мала мережу «Леруа Мерлен». Пізніше у Кремлі пояснили це тим, що власники конфіскованих активів перебувають у європейських країнах, які Росія вважає недружніми.