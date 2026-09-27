Компанія працює в Україні з 2006 року

У неділю, 27 вересня, російські окупанти під час атаки на Київщину знищили склад німецького виробника побутової техніки Kärcher. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

За даними компанії, російський обстріл повністю знищив її склад товарів. Ніхто з працівників складу не постраждав.

Компанія оголосила про затримки та скасування замовлень на тлі знищення складу. Зазначається, що з кожним партнером Kärcher сконтактують, щоб узгодити подальші дії.

«Ми переходимо до “плану Б” і залучаємо альтернативні логістичні ланцюги постачання, які заздалегідь підготували. Водночас перебудова процесів потребує певного часу, тому найближчим часом можливі перебої з постачанням. Просимо поставитися до ситуації з розумінням», – повідомили у пресслужбі Kärcher.

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Зазначимо, група Kärcher є однією з найбільших у світі, що виробляє техніку для прибирання та очищення. Група налічує понад 160 компаній у понад 80 країнах світу. Представництво Kärcher працює в Україні з 2006 року. На території Україні працює понад 50 фірмових і монобрендових магазинів Kärcher.

Нагадаємо, під час атаки на Київ 25 вересня росіяни знищили склад американської корпорації McDonald's, а 26 вересня – вдарили по фармзаводу «Дарниця».