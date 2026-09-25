Fozzy Group анонсувала скорочення спіробітників з 1 листопада

Група торгово-промислових компаній Fozzy Group повідомила про скорочення працівників через збитки, завдані російськими обстрілами. Звільнення відбудуться 1 листопада. Про це йдеться у повідомленні Fozzy Group, опублікованому у пʼятницю, 25 вересня.

«Нам доведеться попрощатися з частиною колег з офісних команд: у холдингу, мережі Сільпо та логістиці. Ще раніше подібні зміни відбулися в MAUDAU й IT-командах TemaBit Fozzy Group та E-commerce & Ecosystem», – йдеться у повідомленні.

У Fozzy Group наголосили, що це вимушений крок, до якого вдалися через регулярні російські обстріли. У проміжок з 1 серпня до 25 вересня росіяни знищили або пошкодили понад 20 обʼєктів мережі, зокрема під удари потрапили розподільчі центри, супермаркети та виробничі потужності.

«Ми втратили частину інфраструктури й товарних запасів, а підтримувати безперебійну роботу стало значно складніше й дорожче. У цих умовах нам доводиться переглядати, на чому зосереджувати сили та ресурси. Частину проєктів і завдань ми ставимо на паузу, від частини відмовляємося, для інших шукаємо нові рішення», – йдеться у повідомленні.

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Додамо, що Fozzy Group – одна з найбільших торгово-промислових груп України, до складу якої входять мережі «Сільпо», «Фора», Fozzy та Thrash!Траш!. Компанії групи також працюють у сферах виробництва продуктів, логістики, IT, ресторанного бізнесу та інших напрямках.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET повідомляв, що на тлі регулярних обстрілів з 28 серпня мережа супермаркетів «АТБ» обмежила продаж низки продуктів в одному чеку. Водночас пояснили таке рішення збільшенням випадків спекулятивних закупівель.

7 вересня стало відомо, що мережа супермаркетів «Ашан» також ввела ліміти на кількість окремих товарів для покупки в роздріб.