Російські атаки вивели з ладу три найбільші металургійні підприємства України, на які припадало близько 90% виробництва сталі в країні. Про це 20 вересня повідомила газета Financial Times із посиланням на Групу «Метінвест» та «АрселорМіттал Кривий Ріг».

На початку вересня російські балістичні ракети влучили в доменні печі трьох заводів у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Унаслідок атак загинули 17 працівників.

«Станом на сьогодні [Україна] більше не має сталеливарної промисловості», – заявив FT Олександр Водовіз, голова офісу CEO Групи «Метінвест».

Наразі підприємства не працюють, а компанії оцінюють пошкодження та необхідний обсяг ремонтів. За словами Водовоза, наразі невідомо, скільки часу знадобиться на відновлення – дні, тижні, місяці чи роки. Він зазначив, що зупинка заводів, на яких разом працюють понад 15 тис. людей, може мати серйозні наслідки та «величезний вплив на податки».

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Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявляв, що через російські удари по бізнесу та логістичній інфраструктурі держава може недоотримати близько 1,5 млрд доларів (приблизно 70 млрд грн) податків.