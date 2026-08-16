Рятувальник на місці атаки у Кривому Розі 16 серпня

У ніч на неділю, 16 серпня, російська армія вдарила по двох промислових підприємствах в Кривому Розі. Через атаку є загиблі та постраждалі. Про це повідомили голова Ради оборони міста Олександр Вілкул та ДСНС.

За словами Вілкула, росіяни обстріляли Кривий Ріг ракетами й ударними безпілотниками. Один чоловік загинув, ще 13 людей постраждали.

«З них на зараз у лікарнях міста перебуває п’ятеро поранених, один чоловік 48 років – у тяжкому стані», – ідеться в повідомленні.

На місці ударів виникли пожежі, які рятувальники вже загасили. На промисловому підприємстві продовжують розбирати завали. Ще одна людина вважається зниклим безвісти.

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Унаслідок ворожої атаки пошкоджені щонайменше 12 багатоквартирних будинків у Металургійному районі. На місцях працюють усі необхідні служби та триває ліквідація наслідків обстрілу, додав Вілкул.

Окрім того, у Криворізькому районі російські війська атакували Широківську та Грушівську громади, де також виникли пожежі.

У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Покровську, Червоногригорівську громади. Постраждав 55-річний чоловік. Пошкоджені інфраструктура, підприємство, багатоквартирний будинок й приватна оселя.

Оновлено. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» повідомило, що в ніч проти 16 серпня підприємство зазнало ракетного удару.

Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще 13 співробітників підприємства та працівників підрядних організацій дістали поранення.

Також пошкоджені основні виробничі об’єкти енергетичного та доменного виробництва та частково зупинено виробничі процеси заводу. Наразі відповідні фахівці оцінюють обсяг завданої шкоди та можливості й строки відновлення.

В «АрселорМіттал Кривий Ріг» наголосили, що підприємство є цивільним об’єктом гірничо-металургійної промисловості.

У 2022 році завод уже зазнавав ракетного удару. Тоді було зруйновано сортопрокатний цех, а один працівник підприємства загинув.

Нагадаємо, уночі 16 серпня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Унаслідок обстрілу сталися пожежі та руйнування в Оболонському та Голосіївському районах. Троє людей отримали поранення.