Павла Нечитайла мобілізували 9 серпня

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у суботу, 15 серпня, повідомив про можливе порушення процедури мобілізації науковця Павла Нечитайла, якого доставили до ТЦК та СП під час очікування продовження відстрочки.

За словами Лубінця, Нечитайло у 2022 році добровільно долучився до Збройних сил України як стрілець та має статус учасника бойових дій. Нині він працює старшим науковим співробітником НДЦ «Охоронна археологічна служба України» НАН України.

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28 липня науковець подав документи для продовження відстрочки від мобілізації. Однак уже 9 серпня його доставили до Кам’янець-Подільського районного ТЦК та СП, після чого він пройшов військово-лікарську комісію та опинився у військовій частині.

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Сам Нечитайло стверджує, що рішення про відмову у відстрочці йому не надходило.

«Відмови про відстрочку не було. 9.08 був бусифікований в Кам’янці, хоча за законом 15 діб з моменту подачі документів не пройшло. Тепер вже в частині», – розповів науковець.

Він також зазначив, що повідомляв працівників ТЦК про подану заяву та показував опис вхідного пакета документів. За словами Нечитайла, цей документ у нього забрали.

Лубінець наголосив, що обставини мобілізації науковця необхідно перевірити. Омбудсман повідомив, що направив до Офісу Генерального прокурора інформацію про можливе кримінальне правопорушення, а також звернувся до Військової служби правопорядку ЗСУ.

«Мобілізація необхідна, але вона не може бути за межею закону. Бо держава відрізняється від свавілля саме процедурами, правилами та повагою до людини», – підкреслив омбудсман.

Нагадаємо, 14 серпня на Миколаївщині стався інцидент із водієм Херсонського обласного загону швидкого реагування «Українського Червоного Хреста», який займався евакуацією цивільних. За даними організації, біля села Шевченкове поліцейський Баштанського райвідділу затримав та мобілізував водія, який перевозив дві родини з Херсона до Київщини.