Дим над російською Самарою 15 серпня

У ніч на 15 серпня Сили оборони завдали ракетного удару по Самарській області Росії. Унаслідок атаки спалахнув цех, що належить до ракетно-космічного центру або до авіазаводу, потужності яких розташовані поруч. Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали.

Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев також підтвердив ракетний удар по промисловому підприємству, але не уточнив його назви.

Мер Самари Іван Носков повідомив про постраждалих і пошкодження промислової інфраструктури. Постраждалим надали медичну допомогу.

Очевидці оприлюднили фото та відео наслідків атаки, на яких видно пожежу на території промислового підприємства в Самарі.

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OSINT-аналітик телеграм-каналу Astra повідомив, що внаслідок атаки загорівся цех заводу «Авіакор» або ракетно-космічного центру «Прогрес». Підприємства межують між собою.

Водночас Exilenova+ стверджує, що пожежа виникла на території АТ «РКЦ “Прогрес”» після удару крилатою ракетою FP-5 «Фламінго». За його даними, міг бути уражений головний цех.

Цю інформацію наразі незалежно підтвердити неможливо. Українське командування не коментувало наслідки атаки на Росію.

АТ «РКЦ “Прогрес”» – одне з провідних ракетно-космічних підприємств, входить до складу Держкорпорації «Роскосмос». Підприємство бере участь у розробці та випробуваннях ракет-носіїв серії «Союз-2» і космічних апаратів.

АТ «Авіакор-авіаційний завод» – одне з найбільших російських авіабудівних підприємств. Завод спеціалізується на виробництві, ремонті та обслуговуванні літаків, а також виготовленні авіаційних компонентів. Підприємство має досвід серійного виробництва цивільних і військових літаків.

Про вибухи також повідомляли мешканці Нижньогородської області Росії. За їхніми словами, під удар потрапив військовий аеродром «Саваслейка», де базуються винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет «Кинджал».

Також губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив про пошкодження ліній електропередач у Міллерівському районі. Без електропостачання залишилися близько тисячі мешканців семи хуторів.

За даними губернатора Пензенської області Олега Мельниченка, внаслідок дронової атаки пошкоджено сільгосппідприємство у промисловій зоні Земетчинського району.

Російське Міноборони заявило, що за ніч нібито знищило 598 українських безпілотників над регіонами РФ, анексованим Кримом, а також акваторіями Азовського та Чорного морів. При цьому Самарську область, де стався удар по промисловому об’єкту, у своєму зведенні відомство не згадало.

Нагадаємо, 14 серпня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ відреагувало на допис Міноборони РФ, у якому відомство, ймовірно, погрожувало українцям ударами по енергетиці взимку. У ЗСУ відповіли, що українці грітимуться «вогнем російських НПЗ».