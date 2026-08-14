У суді обвинувачений повністю визнав свою вину та розкаявся

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області виніс вирок 32-річному дрогобичанину, який у центрі міста пошкодив пам’ятник жертвам нацистських переслідувань. За скоєне суд призначив йому п’ять з половиною років позбавлення волі. Про це у п’ятницю, 14 серпня, повідомила пресслужба прокуратури Львівської області.

Як вказано у вироку суду за 12 серпня, 27 червня близько 2:29 ночі Ул’ян Ковач, якому раніше призначили іспитовий термін за крадіжку, у стані алкогольного сп’яніння перекинув пам’ятник жертвам нацистських переслідувань «Місце страти мирних громадян німецько-фашистськими загарбниками, 1941–1945 рр.», який розташований на вул. Ковалькій, 6 у центрі Дрогобича. Після того як вандал перекинув триметровий пам’ятник, він кілька разів копнув його по голові та лаявся, після чого втік. Зазначається, що пам’ятник є об’єктом історичної спадщини місцевого значення.

Фото прокуратури

У суді обвинувачений повністю визнав свою вину та розкаявся. Суддя Зоряна Павлів визнала Ул’яна Ковача винним у нарузі над пам’ятником жертвам нацистських переслідувань, вчиненій із хуліганських мотивів (ч. 3 ст. 297 ККУ), та призначила покарання – чотири з половиною роки позбавлення волі. Суд остаточно призначив чоловікові п’ять з половиною років позбавлення волі, додавши до нового покарання невідбуту частину терміну за попереднім вироком. На вирок ще можна подати апеляцію.

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