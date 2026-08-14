Забруднення земель завдало довкіллю шкоди на понад 13,5 млн грн

Господарський суд Львівської області ухвалив рішення стягнути з кооперативу «Лісний» понад 12,2 млн грн за забруднення та засмічення земельної ділянки у Новояворівську. Відповідний позов подала Яворівська окружна прокуратура. Про це у п’ятницю, 14 серпня, повідомила пресслужба прокуратури Львівської області.

За матеріалами справи, йдеться про 5 га комунальної землі на вул. Зеленій у місті Новояворівськ, яку ОК «Лісний» отримав в оренду для гаражного будівництва. Водночас кооператив мав забезпечити належний благоустрій території, зокрема прибирати її та організувати своєчасне вивезення відходів.

Фото прокуратури

Натомість у 2024-2025 роках Державна екологічна інспекція разом із Новояворівською міською радою на ділянці неодноразово виявляли несанкціоновані звалища побутового та будівельного сміття. Зокрема, йдеться про тверді побутові відходи, шини, будівельне сміття, пластик, тирсу та інші відходи. Лабораторні дослідження показали, що забруднення земель завдало довкіллю шкоди на понад 13,5 млн грн.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Господарський суд задовольнив позов Яворівської окружної прокуратури та зобов’язав стягнути з ОК «Лісний» понад 12,2 млн грн на користь спеціального фонду охорони навколишнього природного середовища Новояворівської міської територіальної громади. Також кооператив зобов’язали прибрати земельну ділянку. Це рішення може бути оскаржене до Західного апеляційного господарського суду протягом 20 днів.