Слідчі ДБР працюють над відновленням даних на бортовому реєстраторі МіГ-29

Державне бюро розслідувань знайшло бортовий реєстратор винищувача МіГ-29, що зазнав авіакатастрофи в Одеській області. Слідчі розглядають кілька версій, які могли стати причиною падіння літака. Про це у четвер, 13 серпня, повідомили на сайті ДБР.

Зазначається, що бортовий реєстратор винищувача МіГ-29 сильно пошкоджений вогнем, однак фахівці працюють над відновленням даних.

Наразі слідчі розглядають кілька версій щодо причин авіакатастрофи, однак жодна з них остаточно не підтверджена. Зокрема, експерти встановлюють технічний стан ракети, яку пілот застосував для перехоплення російського безпілотника, та її придатність до застосування на момент запуску.

Також слідчі перевіряють дотримання вимог під час підготовки винищувача до польоту та його експлуатації. У межах розслідування досліджують уламки літака, матеріали з місця події та свідчення військовослужбовців.

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«Ми докладемо всіх необхідних зусиль, щоб об’єктивно та максимально повно встановити причини цієї авіаційної події. Слідство має дати чітку відповідь, що саме сталося під час виконання бойового завдання і які фактори до цього призвели. Жодна з версій не буде відкинута без ретельної перевірки», – наголосив директор ДБР Олексій Сухачов.

Нагадаємо, ввечері 10 серпня у Березівському районі Одеської області під час виконання бойового завдання розбився винищувач МіГ-29. За даними ДБР, літак загорівся під час польоту, через що пілот втратив керування. Льотчик зміг успішно катапультуватися, його життю нічого не загрожує.