Полк переходить під оперативне керівництво корпусу без входження в його структуру

425-й окремий штурмовий полк «Скеля» переходить під оперативне керівництво корпусу «Азов». Про це у четвер, 13 серпня, повідомив начальник відділення комунікацій штурмового полку Олексій Братущак в ефірі «БутусовПлюс».

За словами Братущака, наразі готується обʼєднання батальйонів «Скелі» для виконання бойових завдань на одній ділянці фронту.

«Станом на зараз ми виконуємо бойове розпорядження під оперативним керівництвом корпусу “Азов”», – повідомив Олексій Братущак.

Він зазначив, що наразі ще не всі підрозділи переведені під оперативне керівництво корпусу. Водночас він припустив, що розведені загони та інші батальйони «обʼєднаються для виконання одного розпорядження».

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Водночас начальник відділення комунікацій заперечив, що «Скеля» входитиме у структуру корпусу.

Нагадаємо, 7 серпня «Українська правда» з посиланням на джерела в полку та СОУ повідомила, що військових «Скелі» почали переводити до інших підрозділів Сил оборони України. За даними співрозмовників журналістів, військовослужбовців розподіляють приблизно між десятьма різними підрозділами.

До того, з 26 липня, новопризначений головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий тимчасово призупинив поповнення штурмових полків новими військовими. Наразі тривають перевірки комплектування частин і розподілу особового складу.

Зазначимо, 425-й полк «Скеля» фігурував у журналістських розслідуваннях щодо небойових смертей, жорстокого поводження та ймовірних катувань новобранців. У червні ДБР розпочало розслідування інформації про смерті у полку, після чого відсторонили його командира, підполковника Юрія Гаркавого.