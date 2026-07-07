425-й окремий штурмовий полк «Скеля» відреагував на нові публікації в медіа про ще сім випадків смертей мобілізованих військовослужбовців під час проходження базової загальновійськової підготовки. Там заявили, що намагаються «звести до нуля» небойові втрати і співпрацюють з правоохоронцями.

«425 окремий штурмовий полк уважно ознайомився з інформацією у медіа про факти небойових втрат сімох військовослужбовців. Перш за все, ми приносимо щирі співчуття родинам загиблих. Як і у випадку з першим резонансним матеріалом, ми закликаємо медіа і громадськість розглядати кожен випадок окремо – на основі неспростовних фактів, документів та незаангажованих свідчень», – йдеться в заяві.

За інформацією полку, троє військовослужбовців померли в лікарні, ще троє – природною смертю. Сьомий, за даними військових, вчинив самогубство.

У «Скелі» також повідомили, що взаємодіють з правоохоронцями і вважають конструктивною передачу матеріалів представниками медіа слідчим.

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«Паралельно з офіційним розслідуванням “Скеля” продовжує докладати реальних зусиль, щоби звести будь-які небойові втрати до нуля. Для цього командування полку розглядає комплексний варіант зміни підходу щодо роботи з мобілізованими та комунікації з їхніми рідними», – зазначили військові.

Окремо у 425-му ОШП заперечили будь-який зв’язок між публікаціями онлайн-видання «Бабель» про полк та обшуками у компанії співвласника видання Олексія Бабенка.

«Ми вважаємо некоректними будь-які припущення стосовно нашої афільйованості до тиску на українське незалежне ЗМІ. Наш підрозділ виконує лише одне завдання – систематично, професійно та результативно утилізує р.ню щонайменше на 13 напрямках», – заявили в «Скелі».

До слова, на пресконференції щодо обшуків і підозр ДБР власник компанії-виробника дронів VYRIY INDUSTRIES та акціонер «Бабеля» Олексій Бабенко заявив, що не вважає, що штурмовий полк «Скеля», про катування і смерті в якому «Бабель» випустив розслідування, причетний до сьогоднішніх обшуків в компанії та його родичів.

Нагадаємо, 7 липня онлайн-видання «Бабель» повідомило, що виявило ще сім смертей мобілізованих під час навчань у штурмовому полку «Скеля». Загалом з кінця осені минулого року по весну 2026 року редакція зафіксувала 31 випадок смерті. Ще один – стався літом 2025 року.

Вказувалося, що мобілізовані померли внаслідок пневмонії, інтоксикації, отруєння невідомою речовиною, серцево-судинних захворювань та інших хвороб. Водночас близькі бійців вважають, що їм несвоєчасно надавали медичну допомогу, а також припускають, що під час підготовки новобранці могли зазнавати жорстокого поводження.

Своєю чергою у полку «Скеля» заявили, що кожен смертельний випадок мають розглянути окремо. Там додали, що матеріал журналістів ґрунтується на свідченнях бійців, які не хотіли служити та самовільно залишали місце служби.

24 червня ДБР розпочало розслідування небойових смертей у «Скеля», а Офіс омбудсмена Дмитра Лубінця оголосив перевірку інформації про випадки катування та доведення до самогубства військових «Скелі». 25 червня в межах розслідування ДБР відсторонили командира 425 окремого штурмового полку «Скеля», підполковника Юрія Гаркавого.