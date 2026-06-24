Військові полку «Скеля» з прапором

ДБР розпочало досудове розслідування після публікації журналістів щодо можливих катувань та смертей мобілізованих у 425-й окремому штурмовому полку «Скеля». Про це повідомили у середу, 24 червня, у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Правоохоронці відреагували на матеріал видання «Бабель» про ймовірне насильство над новобранцями з боку окремих службових осіб підрозділу. У сюжеті родичі померлих стверджували, що військових могли катувати.

«Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактами, оприлюдненими у засобах масової інформації щодо можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовців штурмового полку «Скеля». У публікації наведено інформацію про ймовірне застосування насильства, перевищення службових повноважень та інші можливі порушення з боку окремих службових осіб підрозділу», – повідомили у пресслужбі ДБР.

Слідчі ДБР внесли відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 426-1 ККУ (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки). Наразі Бюро проводить комплекс процесуальних дій. Правоохоронці перевіряють факти, наведені у матеріалі журналістів. Після результатів розслідування діям причетних до можливих правопорушень нададуть правову оцінку.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, 23 червня «Бабель» опублікував розслідування, в якому назвав імена 26 військовослужбовців, які померли не в бойових умовах. Серед причин смертей мобілізованих – пневмонія, серцево-судинні захворювання та інші хвороби. Родичі частини військових заявляють про несвоєчасне надання медичної допомоги, а також висловлюють підозри щодо можливого насильства під час проходження підготовки. Командир полку звинувачення у системному насильстві відкинув та наголосив, що проведені внутрішні перевірки не виявили порушень.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Пізніше у полку «Скеля» прокоментували небойові смерті новобранців. Там зазначили, що кожен смертельний випадок мають розглянути окремо. У полку також додали, що матеріал журналістів ґрунтується на свідченнях бійців, які не хотіли служити та самовільно залишали місце служби.