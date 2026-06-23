Полк «Скеля» брав участь у боях на найскладніших ділянках фронту

Від кінця 2025 року до весни 2026 року серед новобранців 425-го окремого штурмового полку «Скеля» померли щонайменше 26 військовослужбовців. Усі ці випадки, за даними журналістів, не були пов’язані з бойовими діями. Про це йдеться у розслідуванні «Бабеля», яке було опубліковане у вівторок, 23 червня.

Журналісти встановили, що більшість загиблих померли від пневмонії, серцево-судинних захворювань та інших хвороб невдовзі після мобілізації. Родичі частини військових заявляють про несвоєчасне надання медичної допомоги, а також висловлюють підозри щодо можливого насильства під час проходження підготовки.

Серед померлих:

Володимир Цуканов, 32 роки;

Дмитро Коваль, 50 років;

Віталій Салтан, 34 роки;

Олександр Семенов, 35 років;

Максим Скіпа, 37 років;

Олександр Ісаєв, 42 роки;

Сергій Черноіван, 36 років;

Сергій Табацький, 38 років;

Вадим Поливаний, 49 років;

Дмитро Школярський, 34 роки;

Сергій Голубов, 41 рік;

Андрій Чередніченко;

Олександр Коваленко, 32 роки;

В'ячеслав Гекало, 37 років;

Дмитро Іванченко, 42 роки;

Роман Кожарко, 45 років;

Денис Багрій-Шахматов, 38 років;

Віталій Карат, 38 років;

Василь Войчук, 52 роки;

Василь Цюрко, 41 рік;

Ярослав Мокрій, 53 роки;

Петро Данильців, 52 роки;

Вʼячеслав Борисов, 31 рік;

Віталій Батура, 43 роки;

Іван Терентьєв, 46 років;

Володимир Бєлас, 47 років.

Одним із прикладів розслідувачі наводять історію історія 34-річного Віталія Салтана з Кропивницького. Його мобілізували наприкінці січня, а менш ніж за місяць він помер у лікарні від пневмонії. Родичі стверджують, що чоловік тривалий час скаржився на високу температуру, однак належної допомоги не отримав.

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Ще один випадок стосується 50-річного Дмитра Коваля з Волині, який помер через два тижні після потрапляння до підрозділу. Його дружина повідомила про численні синці та ушкодження на тілі чоловіка. Водночас кілька колишніх військовослужбовців, які проходили підготовку разом із ним, заявили про можливі побиття та жорстоке поводження.

Також журналісти розповіли про 32-річного Володимира Цуканова з Миколаївщини. Його мобілізували до полку «Скеля» 15 січня 2026 року. Менш ніж через місяць, 11 лютого, він помер у лікарні. Офіційною причиною смерті стала легенево-серцева недостатність, однак судово-медична експертиза також зафіксувала тупу травму грудної клітки та численні переломи ребер.

За даними розслідування, у складі «Скелі» чоловік перебував до 20 січня, після чого його разом з іншими новобранцями перевели до 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла. Слідство вважає, що смертельні травми Цуканов отримав 20 січня внаслідок побиття. У справі підозру оголосили молодшому сержанту «Скелі» Анатолію Кучеру. Під час обрання запобіжного заходу він визнав провину та заявив, що побив військовослужбовця через підозру у вживанні наркотиків.

За версією правоохоронців, сержант завдав Цуканову кількох ударів ногами в грудну клітку та тулуб, унаслідок чого чоловік отримав переломи дев’яти ребер. Отримані травми згодом призвели до розвитку двобічної гнійної пневмонії, з якою його госпіталізували. Водночас сам підозрюваний через адвоката заперечив факт побиття. Він стверджує, що лише знешкодив новобранця після того, як той нібито намагався заволодіти зброєю охоронця, а травми могли виникнути під час падіння. Спочатку у полку заявляли, що не знають про сержанта, якому оголосили підозру, однак після уточнення його прізвища підтвердили, що він дійсно проходив службу у «Скелі».

Сестра загиблого Альона розповіла журналістам, що під час телефонних розмов брат скаржився на жорстоке ставлення та повідомляв про побиття. Пізніше він також говорив, що йому повідомили про зламані ребра. Після цього зв’язок із ним обірвався. Родичі загиблого вимагають не лише покарання винних у побитті, а й перевірки того, як йому надавали медичну допомогу після отримання травм.

Ще один випадок, описаний у розслідуванні, стосується 38-річного Віталія Карата з Івано-Франківської області. Чоловіка мобілізували 25 лютого 2026 року, а вже 14 березня він помер у лікарні. Офіційною причиною смерті назвали недокрів’я внутрішніх органів.

У 425-му окремому штурмовому полку заявили, що військовий отримав травми під час спроби самовільно залишити частину. За версією командування, під час пошуків Карата виявили на високій сосні, звідки він нібито впав, намагаючись спуститися. Після смерті судово-медична експертиза виявила у чоловіка переломи ребер та травму грудної клітки.

Командир полку Андрій Сурай стверджує, що після падіння новобранця одразу доправили до лікарні. За його словами, медики діагностували пневмонію та одне зламане ребро, а ознак внутрішньої кровотечі чи важких травм грудної клітки тоді не зафіксували. Водночас Сурай наголошує, що згодом у морзі було виявлено значно більше ушкоджень, зокрема численні переломи ребер. За його словами, що сталося з військовим після госпіталізації, у полку не знають.

Сестра загиблого Олеся Піскунова переконана, що брат зазнавав насильства під час служби. За її словами, перед смертю Віталій неодноразово розповідав їй про побиття та скаржився на погіршення стану здоров’я. Родина вважає, що до лікарні його доправили занадто пізно.

Командир полку звинувачення у системному насильстві відкинув та наголосив, що проведені перевірки не виявили порушень, які б підтверджували ці твердження. Водночас він визнав, що окремі випадки нестатутних відносин трапляються, однак командування реагує на них і співпрацює з правоохоронними органами.

В Офісі військового омбудсмана зазначають, що частка смертей, не пов’язаних із бойовими діями, у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» є вищою, ніж в інших підрозділах, хоча суттєвого відриву від загальних показників немає.

За словами представника Офісу військового омбудсмана Руслана Циганкова, основною проблемою залишається рівень медичного забезпечення. Водночас він звернув увагу на відсутність у Генеральному штабі персоніфікованого обліку військовослужбовців, через що перевірка інформації про окремі випадки значно ускладнюється.

425-й окремий штурмовий полк «Скеля» бере свій початок із добровольчої мобільної вогневої групи, яка долучилася до боротьби з російськими окупантами від початку повномасштабного вторгнення. Підрозділ брав участь у боях на найскладніших ділянках фронту, зокрема під Ізюмом, Соледаром, Бахмутом, Авдіївкою, Вугледаром і Покровськом.

Нагадаємо, на початку квітня Офіс військового омбудсмена повідомив, що отримав найбільше скарг саме від бійців та їхніх родичів на 425 окремий штурмовий полк «Скеля».