Військова омбудсменка отримала найбільшу кількість скарг на штурмовий полк «Скеля»

Офіс військового омбудсмена отримав найбільше скарг від бійців та їхніх родичів на 425 окремий штурмовий полк «Скеля». Про це у понеділок, 6 квітня, повідомило «Слідство.Інфо», яке отримало відповідь від Офісу військового омбудсмена на інформаційний запит.

Офіс військового омбудсмена розпочав роботу 27 січня 2026 року, а посаду обмудсменки обійняла правозахисниця Ольга Решетилова. Від роботи Офіс отримали близько 4 тис. звернень від бійців та їхніх родичів. Найбільше скарг надійшло на штурмовий полк «Скеля» – 3,5%, що за підрахунками «Слідство.Інфо», становить приблизно 140 звернень.

Водночас в Офісі військового омбудсмена наголосили, що «варто враховувати співвідношення кількості скарг до чисельності особового складу в підрозділ». За даними журналістів, у лавах «Скелі» служать близько 10 тис. військових, виконуючи бойові завдання на різних ділянках фронту.

Нагадаємо, 1 квітня радник міністра оборони Сергій Стерненко повідомив, що росіяни знищили під Покровськом колону бійців полку «Скеля», яких командування нібито відправило на штурм. Сергій Стерненко опублікував скріншоти з відео росіян, та повідомив, що окрім техніки, ЗСУ також зазнали великих втрат серед бійців.

Того ж дня полк «Скеля» заявив, що виконав успішну контратаку. Там також заявили, що окупанти змонтували в одному відео кадри з різних ділянок фронту, й вони не стосуються операції під Покровськом. Водночас повідомлення Сергія Стерненка підтвердив аналітичний проєкт DeepStateUA.

Наступного дня, 2 квітня, 7 корпус Десантно-штурмових військ повідомив, що вище військове командування розпочало службове розслідування, й перевірить дії полку «Скеля» під Покровськом.

Додамо, що 2 квітня Офіс військового омбудсмена висловився проти створення в українській армії Штурмових військ. Заступник омбудсмена Руслан Циганков зазначив, що у полку «Скеля» зафіксовані факти побиття військових. Крім того, військовим обмежують користування телефоном.