Відео зі сторінки на ютубі вже видалили, однак скріни поширилися місцевими телеграм-каналами

У п’ятницю, 5 червня, Камʼянка-Бузька міськрада транслювала на ютубі застілля працівників у сесійній залі. ZAXID.NET звернувся за коментарем до керівництва Камʼянка-Бузької міськради.

Відео зі сторінки на ютубі вже видалили, однак скріни поширилися місцевими телеграм-каналами. На фото видно, як працівники стоять вздовж довгого столу з паперовими стаканами в руках. На столі стоїть їжа, зокрема кілька коробок із піцою. На відео також видно, що працівники п’ють горілку та інші міцні алкогольні напої у приміщенні міської ради, а саме застілля було ретельно сплановане заздалегідь.

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Голова Камʼянка-Бузької міськради Олег Омелян трубки не підняв. Вдалося додзвонитися до заступника – Олега Квасніцького. У коментарі ZAXID.NET він розповів, що працівники зібралися в обідній час, однак у міській раді такого вже давно не практикують. Чому під час застілля увімкнулась трансляція в ютуб, заступник міського голови відповів, що не знає.

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«Це було в обідній час, з 13:00 до 14:00. Люди просто зібралися, з’їли торт і розійшлися далі працювати. Дивна історія, як запустилася трансляція, звідки вона взялася. Ми трансляцію включаємо тільки під час засідань. В той день перед тим засідань не було. Ми взагалі не практикуємо святкування днів народжень на роботі й на робочих місцях. Взагалі не пам’ятаємо, коли разом щось святкували: як в стінах міської ради, так і поза ними», – розповів Олег Квасніцький.

Що саме святкували працівники міської ради Олег Квасніцький не сказав. Посадовець зазначив, що в понеділок з’ясовуватимуть ситуацію і підготують відповідь на інцидент.

Міським головою Кам’янки-Бузької є Олег Омелян, він очолює громаду із 2010 року.