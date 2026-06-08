У міській раді наразі не з’ясували, яким чином запустилася пряма трансляція

Голова Кам'янка-Бузької міськради Олег Омелян прокоментував ZAXID.NET застілля робітників у сесійній залі. Під час святкування у п’ятницю, 5 червня, із кабінету велася пряма трансляція на офіційній ютуб-сторінці. Згодом відео, на якому видно, зокрема, алкоголь, видалили. Однак воно швидко поширилося місцевими телеграм-каналами.

Олег Омелян запевнив, що всі обставини події з’ясовують.

«На превеликий жаль, сьогодні місцеве самоврядування є крайнє у всьому. Не можна ніде піти, бо ви ж місцеве самоврядування. В нас є похорони військових, на жаль, туди приходить тільки місцеве самоврядування, всі інші зайняті. Люди в обід хотіли скромно з’їсти піцу і відсвяткувати дещо, а тепер зі всіх зробили злочинців. Напевно не мають більше про що писати. Ми все з’ясовуємо, нам неприємно», – сказав міський голова.

Те, що на відео була велика кількість алкоголю, Олег Омелян заперечив й зазначив, що святкування у міській раді взагалі не практикують.

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«Так сталося, неприємно, висновок зробили, щоб таких речей не було. Та їх і не було, це перший раз. Цього року це було перший раз під час обіду», – додав Олег Омелян.

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З його слів стає зрозуміло, що про святкування у стінах міської ради він знав, однак, що саме святкували працівники – не відповів.

«Людина прийшла до мене і сказала, що в обід хочуть з’їсти піци», – сказав міський голова.

Під час розмови Олег Омелян сказав, що бере відповідальність за своїх працівників на себе.

«Будуть карати міського голову, бо в всьому однозначно винний міський голова. Коли щось добре, то всі причетні, а коли, ні, то міський голова винний. Я вам сказав, що я винен у всьому, але ви ж хочете написати більше, щоб у вас було більше підписників, щоб всі говорили, яка Кам’янка-Бузька міська рада погана. Я вам сказав, що у всьому винен я, я допустив це. Мені неприємно через те, що сталося, я себе в тому звинувачую. Чому я маю когось звинувачувати», – сказав міський голова.

У міській раді наразі не з’ясували, яким чином запустилася пряма трансляція.

Нагадаємо, 5 червня Камʼянка-Бузька міськрада транслювала на ютубі застілля працівників у сесійній залі.