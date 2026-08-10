Володимира Пуца двічі призначали керівником Луцького підприємства електротранспорту

Луцький міськрайонний суд виправдав колишнього генерального директора Луцького підприємства електротранспорту Володимира Пуца у справі про розтрату 765,9 тис. грн. Посадовця звинувачували у незаконному підвищенні вартості електроенергії за договором із постачальником. Проте суд не знайшов у його діях складу кримінального правопорушення.

Як йдеться у вироку від 6 серпня, у 2020 році КП «Луцьке підприємство електротранспорту» уклало з приватною компанією договір на постачання електроенергії вартістю 14,1 млн грн. Протягом 2021 року сторони підписали низку додаткових угод, якими збільшували ціну електроенергії.

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За версією слідства, підстав для такого підвищення не було або воно не відповідало фактичному коливанню цін на ринку. Через укладення восьми додаткових угод ЛПЕ, за даними обвинувачення, зайво заплатило постачальнику 765,9 тис. грн.

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Прокурори також стверджували, що Володимир Пуц діяв у змові з представником компанії-постачальника електроенергії. В одному з епізодів, коли директор перебував у відпустці, він нібито усно доручив підлеглому підписати додаткову угоду від його імені.

Володимир Пуц провину не визнав. У суді він заявив, що додаткові угоди були законними, а ціну електроенергії змінювали через коливання її вартості на ринку. За його словами, постачальник надсилав листи та документи, які підтверджували зміну цін.

Пуц також заперечив, що давав вказівку підписувати додаткову угоду №4, оскільки на той момент перебував у відпустці. Він стверджував, що в разі відмови від підвищення ціни постачальник міг розірвати договір, після чого підприємству довелося б проводити нову закупівлю електроенергії.

Суд дійшов висновку, що сторона обвинувачення не довела вину посадовця. Суддя Анатолій Марчук визнав Володимира Пуца невинуватим за ч. 4 ст. 191 КК України (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем) і виправдав через відсутність у його діях складу кримінального правопорушення. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Що відомо про Володимира Пуца

Володимир Пуц уперше очолював Луцьке підприємство електротранспорту у 2010–2011 роках. Вдруге він повернувся до керівництва ЛПЕ в липні 2017 року – спочатку як виконувач обов'язків директора. У квітні 2018 року його призначили генеральним директором підприємства за результатами конкурсу. На цій посаді він залишався до квітня 2022 року, коли керівником ЛПЕ став Анатолій Миронюк.

Раніше Володимира Пуца тричі притягали до відповідальності за несвоєчасну виплату зарплат працівникам ЛПЕ. У 2019 році суд оштрафував його на 510 грн, у 2020 році аналогічну справу закрили через відсутність складу правопорушення, а у березні 2021 року посадовцю знову призначили 510 грн штрафу. Тоді Пуц пояснював затримку виплат карантинними обмеженнями та зменшенням доходів підприємства, але суд ці аргументи не прийняв. На момент розгляду справи всю заборгованість перед працівниками вже погасили.