Понад сотня перуанців зникла безвісти на війні проти України

Міністерство закордонних справ Перу вперше офіційно повідомило про участь своїх громадян на війні проти України та загибель частини із них. Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Перу підтвердило смерть десятка своїх громадян, які воювали на боці росіян, передає іспанське агентство EFE.

У неділю, 9 серпня, у звіті уряду Перу МЗС країни навело статистику щодо участі своїх громадян на боці Росії у війні проти України. У повідомленні також йшлося про репатріацію чотирьох перуанців, які втекли від примусового вербування.

За офіційними даними Перу, на боці Росії від початку повномасштабного вторгнення воювали 459 перуанців. З них 11 загинули, а ще 114 мають статус зниклих безвісти. Ще троє громадян Перу потрапили у полон Сил оборони України.

Перуанське МЗС також повідомило про евакуацію з Росії 31 громадянина країни. 28 із них повернулися до Перу, а ще троє залишилися в Європі за власним рішенням.

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У заяві міністерства також попередили про вербування громадян на війну проти України та закликали «не піддаватися обману фальшивими пропозиціями роботи». МЗС також закликало повідомляти про російських вербувальників до Генпрокуратури та поліції.

Зазначимо, повідомлення МЗС стало першим підтвердженням участі громадян Перу у війні проти України. У травні генеральна прокуратура Перу повідомила, що розслідує діяльність мережі торгівлі людьми, яка заманювала громадян фальшивими обіцянками працевлаштування в Росії.

За даними слідства, перуанських ексвійськових та поліцейських заманювали на фронт в Україні замість обіцяної роботи. Генпрокуратура повідомила про можливу смерть щонайменше 13 перуанців у російсько-українській війні.