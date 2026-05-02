Дружина перуанця показує фото чоловіка, який нині воює на боці Росії

Генеральна прокуратура Перу повідомила, що розпочала розслідування діяльності ймовірної мережі торгівлі людьми, яка заманювала громадян фальшивими обіцянками працевлаштування в Росії. Сотні перуанців, серед яких колишні військові та поліцейські, замість обіцяної роботи опинилися на фронті в Україні.

За інформацією відомства, слідчі дії почалися в Лімі та Північній Лімі після звернень родичів постраждалих. За їхніми словами, вербування відбувалося через інтернет: людям пропонували роботу охоронців та інші вакансії в Росії з обіцянкою високої зарплати.

Розслідування проводиться за фактом імовірного злочину проти людської гідності у формі торгівлі людьми та торгівлі людьми з обтяжувальними обставинами.

Адвокат Персі Салінас, який представляє інтереси сімей завербованих, заявив, що щонайменше 13 перуанців могли загинути у війні Росії проти України. За його словами, зі жовтня 2025 року до Росії могли в’їхати близько 600 громадян Перу, яким обіцяли зарплату від 2 до 3 тис. доларів на місяць, передає радіостанція Deutsche Welle.

Міністерство закордонних справ Перу заявило, що звернулося до посольства Росії з вимогою надати інформацію про місцеперебування та стан громадян, які служать у російській армії. У відомстві наголосили, що перуанці мають отримувати офіційний дозвіл МЗС перед вступом до лав іноземних збройних сил.

Натомість в оприлюдненій 30 квітня заяві посольство Росії в Лімі визнало, що перуанці підписали контракти про вступ до російської армії. Там заявили, що перуанці нібито самостійно та добровільно укладали контракти.