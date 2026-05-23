Росіяни можуть знову вдарити по Україні балістичною ракетою «Орєшнік»

Сполучені Штати Америки та європейські партнери попередили Україну, що Росія готується завдати удару балістичною ракетою «Орєшнік». Про це у суботу, 23 травня, повідомив президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський заслухав доповідь розвідників. Вони повідомили, що отримали інформацію від американських та європейських партнерів про те, що Росія готується завдати по Україні удару балістичною ракетою «Орєшнік». За словами президента, Україна перевіряє цю інформацію.

Також Володимир Зеленський повідомив, що є ознаки підготовки росіян до комбінованого удару різними видами озброєння. Зокрема, росіяни планують завдати удару по Києву.

«Вказане озброєння середньої дальності може бути в такому ударі. Важливо свідомо реагувати на сигнали повітряної тривоги, починаючи із сьогоднішнього вечора. Російське божевілля дійсно безмежне, тож, будь ласка, бережіть життя – користуйтесь укриттями», – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, президент зауважив, що США та Європа мають жорсткіше реагувати на такі дії Москви, оскільки застосування росіянами такої зброї, як «Орєшнік», може спонукати інших потенційних агресорів.

«Якщо Росії дозволено знищувати життя в таких масштабах, то жодна угода не утримає від агресії й ударів інші подібні режими, що засновані на ненависті. Розраховуємо на реакцію світу і що реакція буде не постфактум, а превентивною – треба тиснути на Москву, щоб вони не розширювали війну», – наголосив президент.

Також, за словами Володимира Зеленського, наразі Україна готує всі засоби протиповітряної оборони, щоб захистити свою територію. Крім того, зазначив президент, українські військові справедливо відповідатимуть на російські обстріли.

«Ми дали дозвіл на парад, але дозволу на божевілля у Росії немає. Цю війну треба завершувати – мир потрібен, а не якісь там ракети для задоволення хворих амбіцій однієї особи», – підсумував президент.

Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення Росія двічі застосовувала балістичні ракети «Орєшнік» для ударів по території України.

Вперше росіяни застосували «Орєшнік» 21 листопада 2024 року, атакувавши Дніпро. Вдруге – в ніч на 9 січня 2026 року під час атаки на обʼєкт критичної інфраструктури на Львівщині. Повітряні сили повідомляли, що ракета рухалась зі швидкістю близько 13 тис. км/год. Вибухи пролунали приблизно через 10–15 хвилин після оголошення сигналу повітряної тривоги.

«Орєшнік» – балістична ракета проміжної дальності класу «земля – земля», що здатна нести як звичайну боєголовку, так і ядерний заряд. Ракета може досягати швидкості 10 Махів (понад 10 тис. км/год) – це приблизно 2,5–3 км за секунду. Водночас «Орєшнік» не є високоточною ракетою: її відхилення від цілі може становити до 50 м.