За попередніми даними, процесію атакував дрон на оптоволокні

У суботу, 23 травня, російські дрони атакував траурну колону, яка рухалася до міського кладовища околицею Сум. Внаслідок удару є девʼятеро постраждалих, одна людина перебуває у важкому стані, повідомили голова Сумської ОВА Олег Григоров та очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

За даними голови міської адміністрації, росіяни вдарили по похоронній процесії FPV-дроном. За попередніми даними, він був на оптоволокні.

«Внаслідок влучання в проїжджу частину, поруч з автобусом, чотири людини зазнали поранень», – написав Кривошеєнко.

Згодом Олег Григоров повідомив, що внаслідок атаки постраждали девʼятеро людей. Він додав, що одна людина перебуває у важкому стані. Наразі її оперують.

Доповнено 12:50. Олег Григоров повідомив, що важкопоранений чоловік помер у лікарні. Наразі його ідентифікують.

Наразі з’ясовуються всі обставини та наслідки удару.

Нагадаємо, 19 травня росіяни атакували дронами Глухівську громаду на Сумщині. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків, ще четверо людей постраждали.