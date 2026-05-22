Мер наголошує на важливості гідних зарплат

Міський голова Андрій Садовий заявив, що не підтримує масове завезення трудових мігрантів в Україну та вважає, що проблему нестачі робочої сили потрібно вирішувати через гідні зарплати й повернення українців з-за кордону. Про це мер Львова сказав у розмові на YouTube-каналі Львів24, у четвер, 21 травня.

За словами Садового, у Львові немає напливу трудових мігрантів, а місто більше зацікавлене у залученні іноземних компаній, які створюють робочі місця для українців.

«Я є більшим прихильником того, щоб залучати відомі потужні компанії, які приїжджають і починають працювати легітимно», – сказав мер, навівши як приклад компанію Onur Group, яка працює у Львові вже понад 20 років.

Водночас він висловився проти масового завезення працівників з інших країн.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Я не прихильник того, щоби сюди десятками чи сотнями завозили людей. А якщо вони потім не поїдуть? Це ж зовсім інші релігійні погляди, інша ментальність», – заявив Садовий.

Мер переконаний, що частину українців можна повернути з-за кордону, якщо забезпечити їм гідну оплату праці.

«Багато людей виїхали не лише тому, що триває війна. Вони поїхали, бо там набагато вища заробітна плата. І ми спроможні таких людей повернути», – сказав він.

Також Садовий порушив питання чоловіків, які через страх мобілізації не працюють і майже не виходять з дому. На його думку, держава могла б розглянути механізм тимчасової відстрочки для працівників критично важливих виробництв.

«Можливо, варто подумати про якийсь механізм відстрочки? Наприклад, щоб людина пів року гарантовано працювала на виробництві, а потім ішла служити», – зазначив мер Львова.

Водночас він наголосив, що не підтримує ідею завезення працівників «з Африки чи інших регіонів» як способу вирішення кадрового дефіциту.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Нагадаємо, останнім часом в Україні дедалі частіше говорять про дефіцит робочої сили та необхідність залучення трудових мігрантів. Зокрема, у квітні 2026 року керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що Україна готує перегляд списку країн «міграційного ризику», що може частково спростити умови для в’їзду та працевлаштування іноземців на тлі кадрового дефіциту.

Про нестачу працівників також заявляли у Верховній Раді. Зокрема, голова парламентського комітету з питань містобудування Олена Шуляк у жовтні 2025 року повідомила, що дефіцит кадрів у будівництві становить 30% і забудовники пропонують залучати іноземних працівників. За її словами, сьогодні галузі не вистачає працівників різних спеціальностей і рівнів кваліфікації.

За словами голови Державної служби статистики Арсена Макарчука, дефіцит трудових ресурсів в економіці сягає щонайменше 2 млн людей. Саме стільки платників ЄСВ не дорахувалися на ринку праці з початку повномасштабного вторгнення. Він радить уряду визначитися щодо міграційної політики: кого держава хоче залучати на ринок – робочі руки чи робочі мізки? Вже від цього залежатиме кількість мігрантів, які приїдуть в Україну.