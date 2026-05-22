У Києві та Миколаєві викрили лікарів, які за хабарі втсановлювали чоловікам інвалідність

Офіс генерального прокурора повідомив про викриття ще однієї схеми ухилення від мобілізації. За підозрою у хабарництві затримали двох лікарів-близнюків, які діяли у Києві та Миколаєві. Про це у пʼятницю, 22 травня, повідомили на сайті ОГП.

За даними слідства, медики у Києві та Миколаєві за хабарі обіцяли вплинути на лікарів експертних комісій, щоб ті встановили клієнтам інвалідність, хоча законних підстав для цього не було. Медичний висновок про непридатність до служби дозволяв чоловікам уникнути мобілізації та безперешкодно виїхати за кордон.

Вартість таких послуг становила від 18 до 20 тис. доларів. Гроші сплачували частинами: спочатку аванс, а решту – після оформлення медичних документів. У березні 2026 року лікар з Києва отримав 3 тис. доларів, а під час отримання решти суми його затримали. У такий самий спосіб затримали і лікаря, який працював у Миколаєві. Крім того, під час обшуків у миколаївця виявили гроші, раніше зароблені злочинним шляхом.

Обом чоловікам оголосили підозри у сприянні незаконному перетину кордону (ч. 3 ст. 332 КК України) та одержанні неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення, поєднане з вимаганням (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Суд уже обрав для підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави – 266 тис. грн.

Нагадаємо, 21 травня стало відомо про затримання на Львівщині колишнього військового та його друга. Затримані допомагали військовозобовʼязаним тікати за кордон.