Детективи теруправління БЕБ у Львівській області спільно з прокурорами викрили директора львівського товариства, яке займалося посередництвом у торгівлі товарами широкого асортименту, в ухиленні від сплати податків. Під час розслідування кримінального провадження директор відшкодував державі 13 млн грн.

Як повідомили у п’ятницю, 22 травня, в теруправлінні БЕБ у Львівській області та прокуратурі Львівщини, чоловік отримав від партнера фінансову допомогу в розмірі понад 74 млн грн, яку згодом потрібно було повернути. Водночас отримані гроші він не вказав в офіційних бухгалтерських та податкових звітностях, а натомість задекларував збитки. Внаслідок цих дій товариство штучно занизило свій реальний дохід, відтак до бюджету не надійшло понад 13 млн грн податку.

«Така маніпуляція дозволила товариству штучно занизити свій реальний прибуток, що призвело до протиправного ухилення від сплати податків. У результаті держава недоотримала понад 13 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Детективи БЕБ повідомили директору товариства про підозру в умисному ухиленні від сплати податків, вчиненому службовою особою підприємства (ч. 3 ст. 212 ККУ). Оскільки чоловік відшкодував завдані збитки державі, прокурори скерували до суду клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності.