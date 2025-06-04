Детективи БЕБ провели дев’ять обшуків у складських приміщеннях, цехах з виробництва рідин та за місцями проживання підозрюваних

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України спільно з СБУ ліквідували схему нелегального виготовлення та розповсюдження рідин для електронних сигарет, яку налагодило подружжя з Харківщини. Один з цехів розташовувався на Львівщині.



Встановлено, що сімейне подружжя організувало незаконне виготовлення, зберігання та збут рідин, картриджів, заправних контейнерів та ємностей для електронок. Виробництва розташовувалися у Харківській та Львівській областях. Продавали контрафактну продукцію через точки роздрібної торгівлі та оптовим покупцям.

Детективи БЕБ провели дев’ять обшуків у складських приміщеннях, цехах з виробництва рідин та за місцями проживання підозрюваних. За результатами обшуків вилучили понад 2,8 тонни нікотиновмісних рідин, що використовуються в електронних сигаретах, понад 8,6 тонни гліцерину, майже 1,4 млн харчових ароматизаторів в пластикових ємностях, обладнання для виготовлення рідин та наповнення електронних сигарет, систему для маркування, електронні пристрої для паління, комп’ютери, мобільні телефони, документи, чорнові записи тощо.

(Усі фото БЕБ)

Орієнтовна вартість вилученої продукції становить 1,2 млрд грн. Наразі досудове розслідування триває. Встановлюють всіх причетних осіб.