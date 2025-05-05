Зловмисники продавали техніку з Китаю під виглядом продукції відомого бренду

Детективи Бюро економічної безпеки спільно з кіберполіцією викрили й ліквідували мережу продажу підробленої техніки китайського походження. Техніку з логотипами відомого бренду зловмисники продавали по всій країні через вебсайт та Telegram-канал. Про це повідомила пресслужба БЕБ в понеділок, 5 травня.

Слідчі встановили, що на Хмельниччині злочинна група організувала схему постачання та продажу контрафактних мобільних гаджетів. Зловмисники замовляли продукцію у китайських виробників, а потім продавали зарядні пристрої, кабелі, навушники, смартгодинники під виглядом оригіналу, використовуючи логотипи відомої компанії.

«Товар розповсюджували по всій території України за допомогою вебсайту та Telegram-каналу. Таким чином правовласнику торгових марок було завдано понад 38 млн грн шкоди», – кажуть у відомстві.

Правоохоронці провели п’ять обшуків в Житомирській та Хмельницькій областях, під час яких вилучили контрафактну продукцію. Йдеться про 1500 смартгодинників, понад 2900 одиниць різноманітних навушників, 36 зарядних пристроїв.

Одному з фігурантів справи повідомили про підозру за двома статтями ККУ:

ч. 3 ст. 229 – незаконне використання знака для товарів та послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі,

ч. 3 ст. 177 – незаконне використання промислового зразка, що завдало шкоди в особливо великому розмірі.

Під час досудового розслідування підприємець визнав свою вину. Наразі до суду скерували два обвинувальних акти.