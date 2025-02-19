Правоохоронці вилучили продукції та обладнання на 2 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки викрили групу зловмисників, які налагодили виробництво та продаж підроблених батарейок під виглядом американської марки Duracell. Під час виготовлення батарейок учасники оборудки не проводили перевірки безпечності, повідомили у пресслужбі БЕБ у середу, 19 лютого.

За даними слідства, група людей налагодила виробництво підробних батарейок у промислових масштабах на території чотирьох областей – Київської, Львівської, Харківської та Одеської. Хоч у пресслужбі БЕБ не уточнили марку батарейок, які підробляли зловмисники, на світлинах, опублікованих правоохоронцями, видно характерні кольори для продукції Duracell.

«Для виготовлення та пакування контрафактної продукції використовували професійне обладнання. Однак жодної перевірки безпечності використання своїх виробів не проводили. Підроблений товар розповсюджували під виглядом оригінального оптовими партіями через мережу інтернет та пункти роздрібної торгівлі», – повідомили у пресслужбі БЕБ.

Під час обшуків на території областей правоохоронці виявили та вилучили обладнання для виробництва і пакування батарейок, поліграфію з маркуванням Duracell, комплектуючі для виготовлення продукції, а також 37 тис. одиниць підробного товару. За даними правоохоронців, орієнтовна вартість складає понад 2 млн грн.

Наразі триває досудове розслідування. Виручені товари направили на експертизу.