На нелегальному виробництві провели обшуки

Оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими поліції Львівщини викрили масштабну підпільну тютюнову фабрику в Хмельницькому, де виготовляли 30 тис. пачок сигарет на добу.

Як повідомили у середу, 12 лютого, в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, цех розміщувався в нежитловому приміщенні у Хмельницькому, де ділки встановили промислову лінію для забезпечення повного циклу виробництва сигарет — від подрібнення тютюну до пакування продукції, готової до продажу. Зокрема, фігуранти виготовляли сигарети без фільтру під виглядом відомих торговельних марок.

«Організатори нелегального тютюнового бізнесу подбали і про заходи конспірації: фабрика працювала у закритому режимі, готову продукцію ділки завантажували у вантажні транспортні засоби у спеціально відведених місцях, а на випадок відключення електроенергії виробництво було обладнане автономним живленням. Тютюн, поліграфію та інші комплектуючі для масового штампування фальсифікованих сигарет підприємці завозили на різних автомобілях, постійно змінюючи маршрути підʼїздів до підпільного виробництва», – розповіли в департаменті стратегічних розслідувань.

Також поліцейські встановили мережу так званих проміжних пунктів на території обласного центру, куди ділки привозили фальсифікований товар і реалізовували його оптовим покупцям. Промислова потужність підпільної фабрики складала понад 30 000 пачок сигарет за добу.

Правоохоронці провели понад 10 обшуків за місцем виробництва, у перевалочних пунктах та у транспортних засобах, які використовувалися для перевезення тютюнових виробів та сировини. У результаті вилучили промислову лінію та спецобладнання для виробництва сигарет, близько 19,5 тонн тютюну, майже 100 000 пачок сигарет різних торговельних марок без марок акцизного податку, поліграфічну продукцію, мобільні телефони та чорнові записи.

На момент появи поліцейських у приміщенні підпільного виробництва цигарок перебували працівники – мешканці Хмельницької та Запорізької областей. Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно, загальна вартість якого понад 11 млн грн.

Організаторів нелегального тютюнового бізнесу встановлюють. Справу розслідують за ч. 2 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) ККУ.