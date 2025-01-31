Контрафактні сигарети виготовляли у підпільному цеху у Вінниці, а продавали на Львівщині

БЕБ Львівщини викрило організаторів незаконного виробництва тютюнових виробів під марками відомих брендів. Підпільний цех розташовувався у Вінниці, надалі контрафактні сигарети перевозили та продавали на Львівщині.

Як повідомили у п’ятницю, 31 січня, у прокуратурі та БЕБ Львівщини, детективи провели обшуки у Вінниці на території підпільного цеху та нежитлових приміщень, де зберігалась сировина для виготовлення підробок. За результатами обшуків вилучили понад 108 тис. пачок сигарет, вантажний автомобіль, яким перевозили тютюнову продукцію, та понад 3 тонни тютюну.

Під час обшуків вилучили сигарети та інше майно

Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить понад 1,6 млн грн. Загальна вартість вилучено майна – близько 7 млн грн.

Трьом фігурантам повідомили про підозру за незаконне придбання та збут підакцизних товарів (ч. 3 ст. 28 - ч. 1 та ч. 2 ст. 204 ККУ). На сьогодні розслідування справи завершили, її скерували до суду.