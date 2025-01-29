Зловмисники облаштували підпільний цех у гаражі волинянина

В одному з сіл на Волині викрили підпільний цех із виробництва контрафактних цигарок. Готовий товар зловмисники продавали під логотипами українських виробників. За скоєне їм загрожує до 170 тис. грн штрафу, повідомила 29 січня пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, цех діяв у гаражному приміщенні мешканця одного із сіл області, де облаштували лінію зі спеціальним обладнанням. Потужності дозволяли виготовляти понад пів мільйона контрафактних сигарет на місяць. Готовий товар продавали під логотипами українських виробників.

«Сировину, упаковку, папір та інші комплектуючі для виготовлення цигарок зловмисники замовляли поштою або через інтернет, а вже готову продукцію продавали у Волинській області», – зазначають у прокуратурі.

Під час обшуків правоохоронці вилучили чотири станки для набивки цигарок та пристрої для обгортання упаковок, картонно-пакувальні заготовки, понад 10 тис. пачок готової продукції, 150 кг тютюну, а також гільзи та фільтри для цигарок. Загальна вартість вилученого – близько 2 млн грн.

Наразі слідчі встановлюють усіх причетних до злочину та вже відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 КК України (виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту і збут підакцизних товарів). Санкція статті передбачає від 85 до 170 тис. грн штрафу зі знищенням товару.