Зловмисники облаштували цех у складському приміщенні на Волині

Правоохоронці виявили у складському приміщенні в Луцькому районі підпільний цех із виготовлення побутової хімії. Під час обшуків слідчі вилучили 17 тонн фальсифікованого товару. Про це 31 травня повідомили у прокуратурі Волинської області.

За інформацією правоохоронців, зловмисники організували підпільне виробництво засобів для прання, а на готову продукцію клеїли етикетки з назвами відомих торговельних марок. Під виглядом оригіналу підроблений товар продавали по всій території України.

«Під час обшуків у складському приміщенні у селі під Луцьком правоохоронці виявили та вилучили близько 17 тонн готової продукції, обладнання й сировину для виготовлення пральних засобів, пакувальну тару, етикетки відомих торговельних марок. Орієнтовна вартість майна становить 1 млн грн», – зазначили у прес-службі Бюро економічної безпеки.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі) й наразі встановлюють повне коло причетних осіб.